Ethan Mbappé ne sera pas viré du PSG, il jure fidélité

C'est désormais une certitude, Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison. Un doute existe encore sur le destin de son jeune frère Ethan.

Kylian Mbappé prépare les conditions de son départ du PSG en fin de saison. Mais tout le monde va enfin pouvoir passer à autre chose. La réaction du club de la capitale sera notamment intéressante pour savoir ce que va devenir le projet de QSI. Le clan Mbappé a laissé une trace majeure mais ce ne sera peut-être pas totalement terminé. En effet, Ethan Mbappé pourrait rester au PSG même si son frère quitte le navire l'été prochain. Un accord pour un premier contrat professionnel est même assez proche selon certaines sources. D'après Le Parisien, on connait d'ailleurs la réaction de Ethan Mbappé au moment où Kylian a annoncé son départ à ses coéquipiers ce vendredi matin à l'entrainement.

Ethan Mbappé, le PSG peut souffler

Selon le média, confirmé par RMC, Ethan et ses partenaires du PSG n'ont pas manqué d'applaudir Kylian Mbappé à la fin de son discours d'adieu. Par la suite, Luis Enrique, qui a voulu détendre l'atmosphère, lui a demandé si lui aussi partirait l'été prochain . « Non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG », a alors rétorqué Ethan Mbappé non sans sourire. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui va au moins pouvoir avancer sereinement sur le cas Ethan Mbappé. En fin de contrat lui-aussi en fin de saison, il est déterminé à s'imposer dans son club formateur et qui sait, écrire son histoire dans la capitale. L'été prochain, ce sont d'énormes changements qui auront lieu au PSG et Luis Enrique voudra des joueurs plus concernés que jamais dans son projet. En attendant, une saison est à finir et les matchs énormes ne manqueront pas, surtout en Ligue des champions.