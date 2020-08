PSG : La tuile, Navas forfait pour la demi-finale ?

Dans : PSG.

Malgré l’euphorie de la qualification en demi-finale, le Paris Saint-Germain a conclu le match face à l’Atalanta Bergame avec une très mauvaise nouvelle.

Et pour cause, le dernier rempart parisien Keylor Navas n’a pas été en mesure de tenir sa place toute la partie. Remplacé à dix minutes de la fin par Sergio Rico, l’international costaricien souffre des ischio-jambiers. En ce sens, il est très incertain pour la demi-finale face à l’Atlético de Madrid ou le Red Bull Leipzig, mardi prochain à Lisbonne. Selon RMC, un point complet sera fait sur la blessure de l’ancien gardien du Real Madrid dans les 48 heures. Au vu des parades réalisées par Keylor Navas en première mi-temps contre l’Atalanta Bergame, son forfait pour la demi-finale représenterait un énorme coup dur pour Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain…