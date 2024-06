Ethan Mbappé est un crack, alerte au PSG

Dans : PSG.

A l'instar de son frère Kylian, Ethan Mbappé devrait quitter le PSG libre de tout contrat. Titulaire dimanche lors de la victoire 2-0 du PSG face à l'OM en demi-finales du championnat de France U19, le milieu de terrain a apporté sa pierre. Pour Zoumana Camara, il est l'heure pour lui de s'affirmer.

Le PSG en a terminé avec sa saison mais ce n'est pas le cas de sa section U19. Cette dernière était aux prises avec l'OM ce week-end pour le compte des demi-finales du championnat. Le club de la capitale s'est imposé face aux Phocéens sur le score de 2 buts à 0. Ethan Mbappé aura pris part à cette rencontre. Il est encore difficile de savoir ce qu'il en sera du côté de son avenir, même si la tendance est à un départ libre du PSG. Pour Zoumana Camara, le plus jeune des Mbappé doit prendre conscience de son talent, que ce soit dans la capitale ou ailleurs.

Ethan Mbappé, Camara en redemande

Dans des propos rapportés par Le Parisien, l'entraineur des U19 parisiens a en effet indiqué sans langue de bois : « Je n’en sais pas plus que vous sur l’avenir d’Ethan. Ce que je peux dire, c’est que le gamin doit suivre son propre chemin, ici ou ailleurs. Il a du talent, de la qualité. C’est un joueur important dans notre effectif et notre équipe. Il le montre au quotidien. Il se développe de plus en plus, il va très vite avec le ballon et a une énorme qualité de passe », a notamment indiqué Camara, qui pourrait d'ailleurs lui aussi filer dans un autre club cet été. En tout cas, Ethan Mbappé ne manquera pas de propositions dans les prochaines semaines. Si Paris semble lui fermer la porte, ce n'est apparemment pas le cas du LOSC. Les Dogues lui ont fait une proposition et un accord est proche d'être trouvé entre toutes les parties.

En attendant, Ethan Mbappé a commenté lundi soir le départ de son grand frère pour le Real Madrid, confirmant qu'il n'allait pas le suivre dans ce transfert. « Ça a été un plaisir de réaliser mon rêve en jouant à tes côtés grand frère…Maintenant nos chemins vont se séparer mais notre connexion ne va pas changer. Love you », a lancé, sur Instagram, Ethan Mbappé.