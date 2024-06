Ethan Mbappé au LOSC, c'est déjà fini

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

A l'instar de son grand frère Kylian, Ethan Mbappé va lui-aussi quitter le PSG cet été. Le milieu de terrain ne manque cependant pas de clubs intéressés par ses qualités.

Avec le départ de Kylian Mbappé du PSG, c'est toute la famille qui va finalement s'en aller de la capitale. En effet, Ethan Mbappé, également en fin de contrat, ne sera pas conservé par les champions de France. Le milieu de terrain, qui a fait quelques apparitions cette saison sous les ordres de Luis Enrique, en a montré assez pour susciter l'intérêt de certains clubs. Et pas des moindres puisqu'en Ligue 1, le LOSC était très intéressé. Mais si un accord semblait proche il y a encore quelques semaines pour enrôler libre le plus jeune des Mbappé, ce n'est plus vraiment le cas si l'on en croit les informations du 10 Sport.

Ethan Mbappé au LOSC, tout est proche de capoter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Mbappe (@ethanmbappe)

Le média indique en effet ce mardi que « les chances de voir la pépite parisienne rejoindre les Dogues sont aujourd’hui très minces ». La récente arrivée de Bruno Genesio au LOSC a certainement changé pas mal de choses dans le dossier, que ce soit du côté de l'entraîneur ou du joueur. Si une arrivée dans le nord de la France est plus que jamais incertaine, Ethan Mbappé a néanmoins d'autres négociations en cours pour poursuivre sa jeune carrière. Reste à connaitre l'identité de son prochain club. Ce ne sera pas le PSG et le Real Madrid. Mais le talent du joueur, couplé à son nom de famille, devraient lui ouvrir de belles portes. A lui de faire en sorte d'être à la hauteur des attentes placées en lui. Loin de l'ombre de son frère, il pourra aussi prouver sa valeur. Outre le LOSC, d'autres clubs en France seraient intéressés par son profil.