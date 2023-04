Enfin une victoire pour le PSG, mais pas pour Galtier

Dans : PSG.

Vainqueur 2-0 contre l'OGC Nice, le PSG a mis fin à sa série de deux défaites consécutives face à des bonnes équipes de la Ligue 1. Malgré cette victoire, Christophe Galtier est toujours sur un siège éjectable.

Galtier le sait, il sera probablement remplacé durant l'inter-saison. Mais s'il ne veut pas se faire licencier à quelques journées de la fin du championnat, il va devoir assurer l'essentiel. Le PSG avait fixé à Galtier l'objectif de redorer le blason de l'équipe contre Nice et Lens. Si le test niçois a été passé, sans convaincre dans le jeu, le PSG n'a toujours que 6 points d'avance sur les Sang et Or. En cas de défaite contre les Nordistes durant la prochaine journée de la Ligue 1, le PSG et surtout Galtier, seront en grand danger pour conserver leur titre de champion de France. Si l'ancien coach de l'AS Saint-Étienne veut sauver sa tête jusqu'à la fin de l'exercice 2022/2023, il va devoir impérativement battre Lens au Parc des Princes, le samedi 15 avril.

Le vrai test de Galtier, c'est contre Lens

Selon les informations de RMC Sport, la direction parisienne a apprécié cette victoire, certes étriquée face à Nice, mais synonyme de sursaut d'orgueil. Si les Parisiens ont été globalement dominés par le dernier représentant français en Coupe d'Europe, Lionel Messi a enfilé le costume de sauveur, tout comme Gianluigi Donnarumma, auteur de plusieurs parades décisives et un but de Sergio Ramos pour son 50e match sous les couleurs du PSG. Alors que Kylian Mbappé continue de traverser une période de disette avec le club de la capitale dans cette fin de saison hachée. Christophe Galtier qui vise une deuxième victoire en Ligue 1 sur un plan personnel, aura l'occasion de sauver temporairement son poste lors de la réception contre les Lensois qui ont déjà battu le PSG durant le match aller.