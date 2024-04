Enfin une bonne nouvelle pour le Paris SG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La coïncidence peut paraitre troublante mais le calendrier est totalement involontaire. A l’heure où Giorgio Donnarumma est la cible des critiques en raison de sa performance décevante face au FC Barcelone ce mercredi, avec notamment une relance ratée qui a coûté un but et surtout un troisième but concédé sur une tête dans ses 5,50 mètres, Sergio Rico est autorisé à reprendre pleinement le football. Le gardien du PSG, victime d’un grave accident de cheval en Espagne il y a un an de cela et qui a passé plusieurs semaines dans le coma, a obtenu le feu vert médical pour reprendre les séances d’entrainement avec le PSG, annonce RMC.

Actuellement en Espagne pour poursuivre sa rééducation, le Sévillan va donc revenir sur la France. Sa présence pour des entrainements complets est donc espérée dans les jours à venir, et avant la fin du mois d’avril vraisemblablement selon la radio sportive. Un beau retour qui fera plaisir aux supporters du Paris SG, même si Sergio Rico n’aura aucun rôle sportif à jouer d’ici la fin de la saison. Mais c’est un pas de plus vers un retour pour le gardien espagnol, qui se trouve en fin de contrat et verra si le club de la capitale continue de le choyer avec une prolongation, ou s’il devra se trouver une nouvelle équipe à l’issue de la saison.