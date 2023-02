Encore raté, Kanté va remettre un stop au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat avec Chelsea, N’Golo Kanté a l’embarras du choix pour son avenir. Le milieu de terrain plaît à de nombreuses écuries en Europe, y compris le Paris Saint-Germain. Mais selon la dernière tendance annoncée, l’international tricolore devrait encore décliner la proposition parisienne.

L’état physique de N’Golo Kanté (31 ans) n’a pas l’air d’inquiéter grand monde. Blessé aux ischio-jambiers depuis l’été dernier, le milieu de Chelsea a jusqu’ici passé sa saison à l’infirmerie. Le Français n’a disputé que deux matchs de Premier League en août dernier avant de disparaître. Outre les nombreux rendez-vous manqués avec les Blues, l’ancien joueur de Leicester City a surtout déclaré forfait pour la Coupe du monde. Il n’empêche que sa situation attire l’attention sur le marché des transferts.

En effet, N’Golo Kanté arrive à la fin de son contrat. L’infatigable récupérateur discute d’une prolongation avec ses dirigeants depuis plusieurs mois, mais sans parvenir à un accord. C’est pourquoi le FC Barcelone tente de l’attirer libre l’été prochain. Et le club catalan n’est pas le seul sur le coup. Selon les informations de 90min, l’Inter Milan, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain sont aussi entrés en contact avec l’entourage du milieu de terrain. Ce n’est évidemment pas la première fois que N’Golo Kanté est associé au club de la capitale française.

N'Golo Kanté in training for Chelsea as he continues his recovery from a hamstring injury 🔵🎥 pic.twitter.com/fvobD8S3zd — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 21, 2023

A plusieurs reprises, la direction francilienne a tenté de le recruter. Mais le champion du monde 2018 a décliné les propositions parisiennes à chaque fois. Et le scénario risque de se répéter puisque la source annonce une tendance positive pour sa prolongation à Chelsea. Le club londonien et son joueur seraient d’accord sur plusieurs points. Il ne leur resterait plus qu’à s’entendre sur la durée du nouveau contrat et sur d’autres détails. Preuve que l’actuel 10e de Premier League garde une entière confiance en son milieu de retour à l’entraînement depuis cette semaine.