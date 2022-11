Encore le PSG, le Bayern Munich est dégoûté du foot

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG affrontera donc le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un tirage qui ne ravit aucune des deux équipes.

Paris sait à quoi s'en tenir... Après avoir malencontreusement fini deuxième de sa poule, le PSG attendait la sentence ce lundi. Trois équipes étaient à éviter : le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich. Les champions de France ont évité les deux premières mais ont finalement hérité des Bavarois. Un terrible choc s'annonce donc entre deux équipes très ambitieuses en Europe. Du côté du PSG, on est évidemment peu réjoui d'avoir à faire face au Bayern Munich, que le club de la capitale a déjà affronté en 2020 (finale) et en 2021 (quarts de finale). Même son de cloche pour le Bayern Munich, pas vraiment récompensé de son sublime parcours en poule.

Le Bayern ne voulait pas du PSG

Zum PK-Start spricht @J__Nagelsmann über die #UCL-Auslosung: „PSG ist ein tougher Gegner. Paris wird auch nicht frohlocken, dass sie gegen uns spielen werden. Aber das Spiel ist noch weit weg, dazwischen kommt noch die WM. Aber es ist eben die Champions League.“#FCBayern #UCL pic.twitter.com/jeO5chcJ0F — FC Bayern München (@FCBayern) November 7, 2022

Le Bayern était en effet dans une poule relevée, avec l'Inter et le Barça. Et les Allemands ont terminé premiers, avec six victoires en six rencontres. Forcément, les Bavarois auraient espéré un tirage clément pour les huitièmes de finale. L'entraineur des champions d'Allemagne, Julian Nagelsmann, a réagi au tirage pour le média officiel du Bayern. Et c'est la frustration qui prédominait : « C'est un adversaire difficile. Nous avons déjà eu des adversaires difficiles dans le groupe. Nous n'avons pas été récompensés de notre phase de poules parfaite. Paris ne va pas non plus se réjouir à l'extrême de jouer contre nous. C'est un adversaire coriace. Mais le match est encore loin, il y a encore la Coupe du monde entre-temps. Paris a beaucoup de joueurs de classe mondiale, tout comme nous. Mais c'est la Ligue des champions. » Sur sa lancée, le coach bavarois est revenu sur la demi-finale de Ligue des champions face au PSG en 2020, lorsqu'il entraineur Leipzig (défaite 3 à 0). Et il aurait fait les choses autrement : « Mes souvenirs personnels sont qu'à l'époque, avec Leipzig, nous aurions pu aller en finale contre le PSG en demi-finales. J'aimerais bien revenir en arrière. Je ferais quelque chose de différent aujourd'hui. Le match contre le PSG de cette saison est encore très loin, maintenant c'est contre Brême ». Nagelsmann pourrait donc tenter de nouvelles choses en février prochain pour tenter d'éliminer le PSG.