Eliminer le PSG, Luis Fernandez donne la recette à l'ennemi

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG jouera une partie de sa saison ce mardi soir face à la Real Sociedad. Le club de la capitale part favori mais possède des faiblesses dans son jeu.

A Paris, la tension monte avant le huitième de finale retour de Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG. Le club de la capitale possède un joli avantage de deux buts avant son déplacement au Pays Basque. Cependant, le passif européen du PSG a montré que tout restait possible même si les champions de France avaient un gros avantage. Même si la Real Sociedad n'est pas dans une belle forme, les Basques vont y croire jusqu'au bout. Surtout qu'ils viennent de recevoir de précieux conseils de la part d'une légende du PSG, Luis Fernandez.

Luis Fernandez vend la mèche ?

Lors d'une interview accordée à Mundo Deportivo, l'ancien entraineur du club parisien n'a pas fait dans la langue de bois, persuadé que la Real peut faire mal au Paris Saint-Germain. « Ils doivent penser à marquer un but rapidement et ils feront sûrement peur au PSG, mais il doivent être rapides. Je pense que cela s’est parfaitement vu lors du dernier match contre Monaco, en Ligue 1. Quand l’équipe adverse presse beaucoup et bien, le ressortie de balle du PSG peut être difficile, mais il est vrai que l’équipe de Luis Enrique a des joueurs capables d’aller chercher le ballon. Le ballon a été conservé, face à cette pression aussi. Mais s’ils pressent le plus haut et vite … ils doivent le faire vite, marquer et mettre la pression sur le PSG, c’est ce qui a été le plus difficile à supporter historiquement en Ligue des Champions », a notamment indiqué Luis Fernandez, qui sait que le PSG reste friable même sous Luis Enrique. Cependant, Paris partira bien favori et pourra compter sur Kylian Mbappé, qui a mis ses problèmes de côté avec son entraineur.