Ekitike contre Vlahovic, l'idée folle du PSG pour la Juve

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Dans sa quête d'un avant-centre, le PSG lorgne sur Dusan Vlahovic. Un joueur talentueux et surtout moins cher que les autres pistes parisiennes. Néanmoins, le PSG veut encore baisser la facture et propose Hugo Ekitike à la Juventus pour cela.

Le PSG trouvera t-il son bonheur en Italie pour le poste d'attaquant ? Alors que Naples n'est pas prêt à lâcher Victor Osimhen pour une somme raisonnable, le PSG regarde désormais bien plus au nord du pays. La Juventus a un besoin plus urgent de trouver des liquidités cet été. Pour libérer de la masse salariale, elle place même Dusan Vlahovic sur le marché. Le jeune attaquant serbe de 23 ans correspond parfaitement au profil recherché par le club parisien. Talentueux, jeune, grand de taille (1m90), il a inscrit 10 buts en Serie A lors de la saison écoulée. Surtout, son prix n'attendra pas les 180 millions d'euros cet été.

Ekitike sacrifié pour faire venir Vlahovic au PSG

Une piste intéressante mais le club parisien doit composer avec Tottenham sur le dossier. Les Spurs se montrent pressants pour en faire le remplaçant...d'Harry Kane pressenti au Bayern Munich. Pour devancer leurs rivaux anglais, les Parisiens préparent une offre originale pour séduire la Juventus Turin et lui permettre de retrouver un attaquant sans tarder.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Comme énoncé en début de semaine, c’est bel et bien le clan de Dušan Vlahović qui s’est proposé au PSG.



▫️Accord de principe TROUVÉ ce samedi avec Luis Campos.



▫️Il est dans la même situation que Gonçalo Ramos, qui, comme révélé par nos soins, dispose lui… https://t.co/3IG8OV0WpI pic.twitter.com/lEn6k4G7u4 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 15, 2023

Selon la Gazzetta Dello Sport, le PSG proposerait Hugo Ekitike en prêt contre Dusan Vlahovic. Le jeune homme de 21 ans serait prêté avec une option d'achat à 36 millions d'euros. Cela permettrait au PSG de réduire la note pour Vlahovic alors que la Juventus en attend entre 70 et 80 millions d'euros au mercato. Cette proposition peut-elle convaincre la Juve ? Même s'il a déçu depuis son arrivée en 2022 en provenance de Reims, Ekitike possède encore une belle cote et une marge de progression non négligeable. A voir désormais si la Juventus tentera le pari pour un joueur à 3 buts seulement la saison passée en Ligue 1.