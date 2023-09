EdF ‍: Didier Deschamps a trop de chance, Luis Enrique écoeuré

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France possède un réservoir incroyable, et notamment en attaque. Luis Enrique n'aura même pas la primeur d'utiliser l'association entre Kolo Muani et Mbappé.

Ce mardi soir, dans le beau théâtre du Signal Iduna Park de Dortmund, l’équipe de France va tenter de sortir une nouvelle performance, et ne se privera pas d’enfoncer la tête sous l’eau des Allemands si l’occasion se présente. Une Mannschaft en crise alors que les Bleus marchent sur l’eau et sont pratiquement déjà qualifiés pour l’Euro 2024, qui se jouera en Allemagne. Pour cette rencontre, Didier Deschamps fera largement tourner son effectif, mais devrait tout de même pouvoir aligner une doublette de gala en attaque avec Kylian Mbappé et Randal Kolo-Muani.

Depuis quelques jours, l’avant-centre passé par Nantes et Francfort est un joueur du PSG mais il n’a pas encore pu s’entrainer ni jouer en raison d’un petit problème physique qui semble désormais oublié. Résultat, Didier Deschamps va être aux premières loges de ce duo qui fait énormément rêver… Luis Enrique. L’entraineur espagnol serait même presque jaloux de « DD », qui a le privilège de tester la complicité des deux joueurs qui vont être amenés à s’échanger des ballons tout au long de la saison à Paris. C’est ce que glisse Dominique Sévérac, pour qui la France et le Paris SG ont une chance inouïe d’avoir une double dose du duo Mbappé-Kolo Muani.

Une attaque 100 % PSG pour la France ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

« Le patron des Tricolores a tout sous la main et peut quasiment jouer au bonneteau avec ses listes de 23. Et infliger une deuxième défaite d’affilée au pays hôte du Championnat d’Europe. Il peut même rendre jaloux le PSG. Ce mardi soir à Dortmund, il va pouvoir aligner un nouveau morceau de l’attaque parisienne, avec Randal Kolo Muani associé à Kylian Mbappé, une partie du puzzle avec laquelle Luis Enrique n’a pas encore pu jouer, l’ancien Francfortois n’ayant pas encore eu le loisir de porter sa nouvelle tunique », a glissé le journaliste du Parisien, pour qui Luis Enrique va sans nul doute suivre ce match de près pour déjà guetter la complicité. Sans oublier que, même si Kingsley Coman devrait être titulaire, Ousmane Dembélé pourrait aussi entrer en jeu pour donner aux Bleus une version 100 % PSG de sa ligne offensive.