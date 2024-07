Du rose pour le maillot third du PSG, les images fuitent

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura encore pas mal de pression la saison prochaine. Le club de la capitale court toujours après sa première Ligue des champions.

A Paris, le style est important ! Pour les fans et observateurs, le moment de la révélation des nouveaux maillots avant le début de chaque saison est important. Au PSG, les récentes tuniques proposées n'ont pas toujours été du goût du plus grand nombre. On se rappelle qu'il y a quelques mois, lors de la contestation du Collectif Ultras Paris contre la direction du club de la capitale, le retour du maillot Hechter a été demandé... Et chose promise chose due puisque le maillot domicile aura bien la bande rouge centrale la saison prochaine. Concernant les tuniques extérieures, le Paris Saint-Germain et Nike ont quelque peu innové...

Un maillot rose au PSG, ça se confirme

En effet, selon le très sérieux Footy Headlines, le maillot third du club de la capitale sera quelque peu atypique puisqu'il sera de couleur rose rouille, comme vous pouvez le voir ci-dessus. Parmi les détails à retenir, l'intérieur du col, où se trouve un lettrage spécial avec le texte : 92 av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France. Une adresse qui correspond à celle de la boutique du PSG dans la capitale. Du noir en petite quantité sera aussi présent sur le nouveau troisième maillot des champions de France. La bande verticale Hechter sera notamment noire, tout comme la majeure partie du logo. Reste à savoir si les fans du PSG accrocheront, alors que les maillots extérieurs de ce type ne sont en général pas les plus plébiscités. Mais en cas de grosses signatures pour faire oublier Kylian Mbappé, tout pourrait (un peu) changer. Selon les derniers échos transferts chez les Franciliens, tout s'accélérera à partir du mois d'août.