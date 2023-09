Du PSG au Qatar, Galtier fait le grand écart

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis son licenciement du PSG en début d'été, Christophe Galtier a été plutôt discret au mercato. Néanmoins, il a conservé une belle cote et notamment... au Qatar. Un retour sur les bancs est clairement envisageable.

Il y a une vie après le PSG et chez les entraîneurs elle est même souvent très belle. Christophe Galtier suivra t-il le destin de ses prédécesseurs au poste ? Certains spécialistes en doutaient clairement après la seule saison parisienne de l'entraîneur. Ce dernier n'a pas convaincu dans le jeu comme dans les résultats avec un titre de champion de France arraché de justesse comme unique trophée majeur. De quoi justifier son licenciement, le plus rapide pour un entraîneur nommé par QSI au PSG. L'été a été plutôt calme pour Galtier, en vacances en famille et en pleine préparation de son procès pour des accusations de racisme. Néanmoins, son nom reste dans les pensées des dirigeants de clubs.

Galtier est resté en bons termes avec le Qatar

En effet, RMC Sport indique que Christophe Galtier discute actuellement avec la formation qatarienne d'Al-Duhail, troisième du championnat du Qatar. Cette dernière n'est pas convaincue par le travail de l'ancien attaquant argentin Hernan Crespo sur le banc et mise désormais sur son remplacement. Si les négociations aboutissent, l'arrivée de Galtier pourrait intervenir dans les prochains jours.

❗️Christophe Galtier se rapproche d’Al-Duhail 🇶🇦



🔹L’entraîneur argentin Hernán Crespo est dans une situation compliquée et pourrait quitter le club prochainement



🔹Galtier est pressenti pour lui succéder pic.twitter.com/IGIUvX5CrF — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 5, 2023

De quoi confirmer que l'ancien entraîneur de Lille, Nice et Saint-Etienne reste un nom qui compte dans le marché des entraîneurs. Malgré sa mise en retrait estivale, Galtier avait déjà eu des touches en Arabie Saoudite et à Nantes. Cela vient aussi montrer que l'ex-entraîneur du PSG a toujours de bonnes relations avec le Qatar malgré son licenciement rapide du club parisien. Galtier acceptera t-il ce challenge ? Cela lui permettrait en tout cas de revenir dans le milieu du foot avec une pression moindre, loin de la France et de ses ennuis judiciaires.