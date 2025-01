Du PSG à l’Arabie Saoudite, Duran a changé d’avis

Prêt à réaliser un deuxième gros coup cet hiver, le Paris Saint-Germain a tenté de s’offrir Jhon Duran. L’attaquant d’Aston Villa était proche d’un accord avec le club de la capitale. Mais après le refus de ses dirigeants, l’international colombien a maintenant une préférence pour une destination saoudienne.

Même s’il persiste à débuter les matchs avec un faux numéro 9, Luis Enrique n’est pas fermé à l’idée d’accueillir un nouvel avant-centre. Avant la victoire face à Manchester City (4-2) mercredi en Ligue des Champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a clairement laissé entendre qu’il jouerait lui aussi avec un attaquant de pointe s’il pouvait s’appuyer sur un joueur comme Erling Haaland. Gonçalo Ramos a dû apprécier… D’autant que ses dirigeants semblent bien à la recherche d’un buteur.

Depuis le début du mercato hivernal, plusieurs sources ont révélé et confirmé l’intérêt parisien pour Jhon Duran (21 ans). Le Paris Saint-Germain, qui a misé 70 millions d’euros sur l’ailier Khvicha Kvaratskhelia, envisage de réaliser un deuxième gros coup avec l’attaquant d’Aston Villa. Le champion de France en titre s’est effectivement rapproché d’un accord avec l’entourage du Colombien, nous apprend Foot Mercato. Mais l’opération a capoté lorsque l’offre généreuse du Paris Saint-Germain, à savoir 75 millions d’euros, a été refusée par les Villans.

