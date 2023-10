Drapeaux palestiniens au Parc, le PSG va frapper fort

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG craint que le Parc des Princes ne devienne une tribune politique ce samedi pour le match face à Strasbourg, et selon L'Equipe, ce n'est clairement pas la volonté du club parisien.

Le retour du championnat de France se précise avec un Le Havre - Lens pour relancer la Ligue 1 ce vendredi. L’actualité bien triste dans le monde ces derniers jours n’échappera pas au football, surtout autour du match entre le PSG et Strasbourg. Pour cette rencontre, en raison des incidents intervenus lors du match face à l’OM, la tribune Auteuil sera fermée. Mais de nombreux supporters faisant partie du Collectif Ultras Paris ont réussi à se procurer des billets dans d’autres tribunes, et ils ont bien l’intention de faire passer un message par rapport à l’actualité internationale. En effet, selon L’Equipe, le PSG craint de voir ses supporters venir avec des drapeaux palestiniens, alors que le CUP est historiquement connu pour supporter la cause palestinienne. Une politisation des tribunes qui déplait fortement au club de la capitale, qui ne veut pas que le match du PSG soit le théâtre de l’actualité, et aussi que cela génère des problèmes dans les tribunes avec de telles prises de position.

Le règlement du PSG et du Parc le prévoit

Le Club Deportivo Palestino, situé au Chili, a contacté Moussi Zinedine, un jeune homme qui se serait fait expulsé du Parc des Princes car il aurait porté un maillot aux couleurs de la Palestine. 🇵🇸



Le club d’origine palestinienne souhaite une explication de la part du PSG. pic.twitter.com/wjYqLGnGA0 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 8, 2023

La demande de la LFP d’une minute de silence pour le professeur de français assassiné à Arras mais aussi pour les victimes de la guerre côté israélien comme palestinien, ainsi qu’aux victimes suédoises de l’attentat en marge du match de football à Bruxelles, devrait être respectée, comme ce fut le cas à Lille cette semaine pour le match de l’équipe de France. Il reste à savoir si le Paris SG va prévenir ses abonnés et supporters de ne pas politiser cette rencontre, même si empêcher quelqu’un de rentrer dans un stade avec un drapeau est très délicat pour le service de sécurité. Une exclusion de l’enceinte est prévue par le règlement du PSG pour tout spectateur brandissant le « drapeau, écharpe ou tout accessoire de l’équipe adverse en dehors de l'espace visiteurs, ainsi qu’un drapeau de pays non représentés dans l’équipe du PSG ». La Palestine n’ayant pas de joueurs au sein des champions de France, le club de la capitale peut s’estimer dans son bon droit de sévir si la situation devenait incontrôlée ce samedi après-midi au Parc des Princes.