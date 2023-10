Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqué ces dernières semaines, Kylian Mbappé a répondu avec un doublé en équipe de France. L’attaquant tricolore a contribué à la victoire contre les Pays-Bas (2-1) vendredi. Mais sa passivité défensive n’est pas passée inaperçue.

Malgré le boycott des conférences de presse en sélection, Kylian Mbappé s’est exprimé de la meilleure manière. L’attaquant de l’équipe de France, qui restait sur quatre matchs sans marquer avec le Paris Saint-Germain, a fait taire les critiques avec une grosse performance et un doublé contre les Pays-Bas vendredi. Après la rencontre, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps a salué la prestation de son capitaine, y compris pour son implication défensive.

Le match de #Mbappé hier soir est le parfait exemple de ce qu'il propose depuis plusieurs saisons. Je maintiens donc que c'est une immense feignasse avare de courses sans ballon et de travail défensif, ce qui est à la fois frustrant et très agaçant. Mais à côté de ça, il marque… pic.twitter.com/f9O8DGAVfX — Nikop17 (@nikop17) October 14, 2023

Et pourtant, Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris-United, l’a justement pointé du doigt pour sa passivité sans ballon. « Le match de Mbappé hier soir est le parfait exemple de ce qu'il propose depuis plusieurs saisons, a commenté l’observateur parisien sur X. Je maintiens donc que c'est une immense feignasse avare de courses sans ballon et de travail défensif, ce qui est à la fois frustrant et très agaçant. »

« Mais à côté de ça, il marque deux fois, il touche la barre et tu sens que sans lui, personne d'autre n'est en mesure de faire basculer la rencontre, a reconnu Nicolas Puiravau. Je sais que pour certains, seules les stats comptent pour un attaquant. Mais je vais rester sur ma position initiale, à savoir que ça me gonfle globalement d'avoir un profil comme ça dans un collectif (je parle évidemment surtout du PSG car je me sens moins "concerné" par les Bleus). »

Les exemples Haaland et Benzema

« Et pour répondre d'avance à tous ceux qui me sortiront l'argument que c'est lui qui tient le PSG depuis deux ans et que plus rien n'existera sans lui, je redis encore une fois qu'une équipe sans Mbappé ne sera pas forcément moins forte qu'avec lui. Juste différente, a-t-il imaginé. Bref, vaste débat mais plutôt intéressant, à condition d'être en mesure de ne pas raisonner comme un fan boy évidemment. Aujourd’hui, un 9 qui ne défend pas franchement… Regarde juste Haaland avec City. Regarde Benzema quand il était au Real. » Pour le moment, les coachs Didier Deschamps et Luis Enrique ne s’en plaignent pas.