Donnarumma voit trouble, le PSG pourrait le punir

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les performances de Gianluigi Donnarumma n'arrivent pas à convaincre totalement les responsables du Paris Saint-Germain. Même si le gardien de but international italien semble indétrônable, sa situation pourrait vite se dégrader.

Allez donc demander aux supporters de l’AC Milan si désormais ils regrettent que leur club ait laissé partir Gianluigi Donnarumma, lui l’enfant du pays, pour s’offrir Mike Maignan. Avant même que le gardien de but international français devienne l’idole que l’on sait, celui qui avait été surnommé Dollarumma par les tifosi milanais n’avait pas réellement laissé de regret. Au point même que chaque retour en Lombardie avec la Squadra Azzurra lui valait des insultes, alors même qu’il avait gagné l’Euro 2021 avec l’Italie. Mais du côté du PSG, Gigio Donnarumma a vite pris une place dans le coeur des fans parisiens, lesquels voyaient en ce dernier le vrai grand gardien de but dont Paris avait besoin pour gagner enfin la Ligue des champions.

Donnarumma inquiète au PSG

Et lors du dernier mercato d’hiver, afin qu’il ne soit pas perturbé mentalement par Keylor Navas, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ont même accepté de prêter le portier costaricien en Premier League. Oui, mais voilà, cela ne s’est pas passé tout à fait comme dans un rêve et Gianluigi Donnarumma suscite désormais de gros doutes, certaines de ses prestations étant inquiétantes. Si sa boulette XXL face à Karim Benzema l’an dernier en Ligue des champions a été mise sous le tapis en raison de la possible faute de KB9, le gardien de but italien a encore commis quelques petites bourdes qui tendent à prouver qu’il ne progresse pas dans certains secteurs où il est encore faillible, à savoir le jeu au pied et dans la relance. Et forcément, on commence à cogiter du côté du Parc des Princes, le quotidien sportif explique que « la déception » et parfois du « scepticisme » entourent l’Italien.

Hugo Delom, journaliste pour L’Equipe, affirme que même si le Paris Saint-Germain n’a pas encore l’intention de se débarrasser de celui qui a signé jusqu’en 2026, Donnarumma va tout de même devoir montrer rapidement qu’il a les moyens de progresser, sachant qu’à 24 ans il a encore de la marge. « Paris attendra plus de son gardien l'an prochain. Sur sa faculté à être plus régulier, plus souvent décisif, notamment lors des grands rendez-vous, mais aussi dans un secteur: le jeu au pied (...) Cette carence, déjà perçue par un certain nombre de ses coéquipiers, soulève de vrais doutes. Donnarumma n'est pas considéré comme un recours fiable. Là encore, Paris attendra plus de lui l'an prochain en termes de variété, mais surtout de confiance dans ce secteur », prévient le journaliste, qui estime donc que le gardien de but parisien a tout intérêt à muscler son jeu sous peine de devoir aller voir ailleurs dans un an.