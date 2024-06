Donnarumma numéro 1 du PSG, Safonov se marre

Dans : PSG.

Si le PSG multiplie les pistes pour se renforcer cet été, les signatures peinent à se concrétiser. Seul un joueur a officiellement rejoint les rangs du club de la capitale : Matvey Safonov.

Luis Enrique veut recruter à tous les postes lors de ce mercato estival. L'Espagnol estime que son groupe a besoin de concurrence. Et même le poste de gardien de but n'est pas épargné. Si Gianluigi Donnarumma est bien installé, le PSG vient de recruter Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. L'international russe ne compte pas venir à Paris pour faire de la figuration. Dans son esprit, Safonov sera au même niveau que Donnarumma et n'a aucun mal à le dire.

Safonov est prêt à se battre

Lors de mots échangés avec Nobel, le portier de 25 ans a en effet envoyé un message très clair à son homologue italien : « Être le gardien n°2 du PSG ? Je ne comprends pas ça. Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s'ils m'avaient dit que j'étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur de remplacement. Si on me place en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un... Je vais me battre avec lui en permanence. Je n'ai jamais perdu de compétition. J'ai toujours été le gardien numéro un.

À Krasnodar, j'ai toujours été le numéro un. En équipe nationale, j'étais remplaçant lors du premier match, puis je suis devenu le gardien numéro un. J'ai toujours été le numéro un jusqu'à présent. Je ne peux pas être remplaçant. Tout ça, ce sont des préjugés. Ça ne dépend pas d'où l'on vient... Je comprends. Je suis russe et personne ne me connaît ici en France. Peut-être qu'ils n'ont pas encore prévu de me mettre numéro un tout de suite. Mais j'y crois ».

Même si son ambition est forte, Safonov aura néanmoins du mal à déloger Donnarumma tout de suite. Surtout après l'Euro 2024 qu'est en train de sortir l'ancien de l'AC Milan, tout simplement monstrueux.