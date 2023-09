Donnarumma, le PSG s'est senti insulté par cette offre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Durant le mercato estival, un potentiel départ en Italie a été évoqué pour Gianluigi Donnarumma, lequel est finalement resté au PSG malgré les doutes de Luis Enrique à son sujet.

Le mercato d’été a été mouvementé au Paris Saint-Germain, où l’effectif a connu de nombreux bouleversements avec les arrivées de joueurs tels que Kolo Muani, Ramos, Barcola, Ugarte, Hernandez, Skriniar ou encore Dembélé. Le poste de gardien a également été un sujet de discussion en interne durant l’été, Gianluigi Donnarumma ne faisant pas vraiment l’unanimité au sein du staff espagnol de Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de la Roja aurait aimé le recrutement d’un n°1 plus à l’aise dans le jeu au pied mais finalement, « Gigio » Donnarumma est toujours en place et réalise un début de saison plutôt correct.

A en croire les informations de Tutto Mercato Web, la Juventus Turin a pourtant réalisé le forcing cet été afin de récupérer le gardien du PSG et de la sélection italienne. Au moment où Paris était à la recherche d’un avant-centre, une proposition d’échange entre Gianluigi Donnarumma d’un côté et Dusan Vlahovic de l’autre a même été évoqué. Sur le papier, l’offre était plutôt attractive pour le PSG. Et pour cause, Luis Campos avait l’occasion de recruter son fameux n°9 à prix cassé et cette économie aurait pu ensuite permettre de casser sa tirelire sur le gardien idéal aux yeux de Luis Enrique.

Un échange Donnarumma - Vlahovic a été évoqué

Mais le deal a finalement capoté après que la Juventus Turin ait demandé un petit supplément financier au Paris Saint-Germain en plus de cet échange, les dirigeants turinois estimant que la valeur marchande de Vlahovic était supérieure à celle de Donnarumma. Le PSG est donc passé à côté d’un joli coup d’autant plus que l’attaquant serbe de la Vieille Dame réalise un excellent début de saison en Série A. Paris de son côté a digéré la déception de ne pas recruter Vlahovic en se rabattant ensuite sur Gonçalo Ramos puis sur Randal Kolo Muani en fin de mercato.