Donnarumma enchaîne les boulettes, le PSG n’en peut plus

Par Corentin Facy

Le PSG passait une soirée tranquille à Angers (2-4), mais Gianluigi Donnarumma a encore fait des siennes dans les dernières minutes du match, encaissant deux buts qui vont encore faire parler.

Il n’y a rien à dire, le Paris Saint-Germain a largement mérité sa victoire à Angers ce samedi soir (2-4). Le score aurait même pu être beaucoup plus lourd en faveur de l’équipe de Luis Enrique, sans l’inefficacité de Dembélé ou encore de Kolo Muani en seconde période. Défensivement, malgré les titularisations de Skriniar et de Beraldo, le PSG s’est par ailleurs montré plutôt solide… jusqu’aux dix dernières minutes, avec deux buts encaissés. Dans un contexte difficile pour lui, rien n’est épargné à Gianluigi Donnarumma et le gardien italien se retrouve de nouveau critiqué après le déplacement du PSG à Angers. Battu sur une frappe exceptionnelle en lucarne sur le premier but, l’ancien gardien de l’AC Milan a une fois de plus un placement totalement hasardeux sur le corner du deuxième but du SCO.

Le PSG prend encore deux buts, Donnarumma critiqué

De quoi dépiter Romain Beddouk, journaliste de Winamax. « Mais qu’est ce qu’il fait Donnarumma ?! Je suis pas sûr ma ligne pour m’y remettre dès que le corner est tiré et donc être sur le reculoir… N’importe quoi » regrette le journaliste, qui n’est pas le seul à pester contre le gardien parisien. « Donnarumma chaque solicitation = but. Il est nul », « Donnarumma pardonnez moi pour la fixette mais encore un but chelou + sortie au poing éclatée + tentative de sauver un corner qui aurait pu donner une action Angevine », « 4-0 tu penses que le match est plié d’avance quand SOUDAIN ? Un être humain nommé Donnarumma qui donne 2 buts bêtement à Angers à la dernière minute….je souffre » ou encore « Des mecs comme Dembele et Donnarumma sont titulaires indiscutables au PSG et vous voulez qu’on aille chercher une LDC… » pestent les supporters parisiens, dont la patience commence à atteindre sa limite avec Gianluigi Donnarumma.