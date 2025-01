Donnarumma demande à prolonger, le PSG appelle Chevalier

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La question du gardien du PSG pour la saison prochaine se pose en ce moment, et malgré sa volonté de prolonger, Gianluigi Donnarumma risque d'avoir une mauvaise surprise.

Très peu rassurant ces derniers mois au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma était même parti pour perdre sa place au coeur de l’automne, quand Luis Enrique cherchait la bonne formule pour endiguer les défaites en Ligue des Champions. Mais le gardien italien a retrouvé la forme, et il sort même de plusieurs performances convaincantes, qui coïncident avec de belles victoires européennes également. Résultat, après le succès à Stuttgart, l’ancien du Milan AC a pris la parole pour tordre les rumeurs sur un retour en Serie A, du côté de l’Inter Milan, sachant que Paris n’était plus très chaud pour le prolonger. « Oui j’espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien ici. J’espère continuer à bien travailler à Paris », a livré le champion d’Europe 2020 avec la Nazionale.

Donnarumma, ça sent mauvais pour lui

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Si Donnarumma a ainsi pris la parole, c’est bien parce qu’il a senti que les dirigeants parisiens avaient stoppé les discussions pour se concentrer déjà sur son successeur. Et sans surprise, c’est le chemin qui est emprunté par le champion de France révèle L'Equipe ce vendredi. Le PSG s’est ainsi rapproché de Lucas Chevalier, grand espoir des gardiens français, qui brille actuellement avec Lille. Le but est de le faire venir à l’été 2025, et Luis Campos, qui a gardé d’étroits contacts avec le LOSC, préfère s’y prendre tôt. Malgré ces relations, absolument rien n’est fait car les Dogues ont Chevalier sous contrat jusqu’en juin 2027 et ils entendent bien le garder aussi longtemps que possible. Ou sinon le vendre et en avoir pour leur agent.

Cela veut dire, selon L’Equipe, un transfert d’une fourchette entre 40 et 60 millions d’euros, dans des prix que seule la Premier League arrive à mettre pour des gardiens de but. Mais d’ici là, Lucas Chevalier pourrait bien voir son statut grandir en équipe de France, en devenant le numéro 2 d’un autre ancien lillois, et également ex-du PSG, Mike Maignan.