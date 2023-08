Donnarumma à la Juventus, le PSG ouvre la porte ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La Juventus Turin pense déjà à la succession de Szczesny dans les buts. Le portier polonais de 33 ans pourrait partir cet été alors que le Bayern veut le signer. Pour le remplacer, le club turinois regarde du côté du PSG.

Meilleur gardien au monde en 2021 et meilleur joueur de l'Euro cette année-là, Gianluigi Donnarumma a perdu de sa superbe en deux années. Le gardien du PSG a commis plusieurs erreurs majeures avec en point d'orgue le huitième de finale retour de C1 en 2022 au Real Madrid. Depuis, les critiques se sont multipliées à son égard et sont même parvenues jusqu'au sommet du club parisien. Cet été, le PSG a réfléchi à prendre un autre gardien de haut niveau pour concurrencer sérieusement Donnarumma. Finalement, le jeune espagnol Arnau Tenas est arrivé de Barcelone. Mais, cela ne rassure pas pour autant le portier italien.

La Juve piste Donnarumma, le PSG ne le verrouillera pas

Donnarumma est menacé au PSG et va devoir augmenter le niveau cette saison sous peine d'aller voir ailleurs. Une tendance réelle confirmée par les médias italiens. En effet, selon Tuttomercato, la Juventus pense à recruter le portier parisien pour pallier un départ de Szczesny. Le Polonais est convoité par le Bayern Munich cet été, ne semblant pour le moment pas intéressé par une aventure en Bavière alors que le club turinois veut le remplacer.

SKENARIO Transfer Gianluigi Donnarumma ke Juventus , Libatkan Bayern Munich

https://t.co/sJziLP8YI8 lewat @tribunnews — Tribun Pekanbaru Official (@tribun_PKU) August 16, 2023

Ce jeu de chaises musicales des gardiens s'annonce plus ouvert que prévu avec la position nouvelle adoptée par le PSG. Selon Tuttomercato, le PSG n'est pas opposé à un transfert de Donnarumma à la Juve. L'Italien partira si une offre convaincante arrive sur le bureau des dirigeants parisiens. Il faut dire que le club parisien peut réaliser une belle plus-value avec un joueur arrivé gratuitement en 2021 et sous contrat pendant encore trois ans. Sportivement, ce ne serait pas une grande perte au vu du niveau décevant affiché par l'Italien et les gardiens intéressants disponibles sur le marché européen.