Disasi pour 50 ME, le PSG a changé d’avis

Déjà en quête d’un défenseur central l’été dernier, le Paris Saint-Germain s’était intéressé au Français Axel Disasi. Le club de la capitale s’était heurté aux exigences financières de l’AS Monaco. Mais quelques mois plus tard, le conseiller Luis Campos semble prêt à revenir à la charge.

Attendu après la fin de son contrat à l’Inter Milan cet été, Milan Skriniar ne sera peut-être pas le seul renfort du Paris Saint-Germain en charnière centrale. Compte tenu des problèmes rencontrés par l’entraîneur Christophe Galtier dans ce secteur de jeu, et sachant que Sergio Ramos n’est pas certain de prolonger alors que son contrat expire en juin, la direction francilienne n’écarte pas l’idée de recruter un défenseur central supplémentaire. D’autant que le club de la capitale devrait entrer dans les clous du fair-play financier et profiter d’une plus grande marge de manœuvre pour recruter.

Mercato : Axel Disasi demeure une cible du PSG

Cette bonne nouvelle pourrait permettre au Paris Saint-Germain d’avancer sur le dossier Axel Disasi. Pour rappel, le pensionnaire du Parc des Princes s’était déjà intéressé au Monégasque l’été dernier. Mais la demande de ses dirigeants pour son transfert, à savoir 50 millions d’euros, avait immédiatement refroidi le champion de France en titre. Depuis, Luis Campos a gardé contact avec sa cible. Nos confrères du Parisien précisent que le conseiller football suit Axel Disasi depuis son éclosion au Stade de Reims. C’est dire à quel point le Portugais apprécie son profil.

De la concurrence en Angleterre

Autre paramètre important pour le Paris Saint-Germain, le natif de Gonesse en région parisienne fait partie de ces internationaux tricolores capables de s’identifier au club. Reste à savoir si l’AS Monaco n’augmentera pas le prix de son cadre devenu vice-champion du monde, et sous contrat jusqu’en 2025. L’hypothèse n’est pas à exclure sachant que Manchester City et Chelsea auraient supervisé le Monégasque lors du match nul à Nantes (2-2) dimanche.