Direction Madrid, Mbappé a prévenu le PSG ‍!

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a fait savoir au Paris SG que sa position ne bougeait pas d'un iota malgré la fin de l'ultimatum posé par Nasser Al-Khelaïfi au 31 juillet. Ce sera la saison à Paris, ou bien un transfert au Real Madrid.

Le PSG est en tournée au Japon actuellement, mais les yeux sont rivés à 10.000 kilomètres de là, au camp d’entrainement. S’y trouvent des joueurs dont le club de la capitale français veut se séparer et notamment un certain Kylian Mbappé. En guerre larvée mais bien réelle avec le champion de France, l’attaquant des Bleus n’a pas été convié au stage de préparation, et est poussé vers la sortie. Le Paris SG est prêt à accepter des offres venues de n’importe quel club afin de récupérer de l’argent sur son transfert, mais le joueur n’est pas du tout dans cette perspective. Il compte bien jouer à Paris cette saison et partir ensuite libre au Real Madrid. Cet énorme coup de pression a des conséquences pour tout le monde, sachant que le PSG a du mal à se concentrer sur cette préparation qui passera presque au second plan, et que Mbappé ne va clairement pas être en forme avant plusieurs semaines.

Mbappé a prévenu le PSG

Mais la fermeté de Nasser Al-Khelaïfi met tout le monde sur les nerfs, alors qu’un énorme ultimatum arrive à expiration. En effet, au 31 juillet, c’est à dire lundi, se trouve la date limitée fixée par le président du PSG pour que Mbappé accepte de signer la prolongation de contrat qui lui a été faite. Mais selon l’agence de presse américaine AP, il n’y aura pas de retournement de situation. L’ancien monégasque a déjà informé son club que sa position ne changerait pas et qu’il ne prolongerait pas au PSG malgré les menaces et sa mise à l’écart. Seul un transfert au Real Madrid est envisageable pour lui afin de sortir de cette situation, puisqu’il a même refusé de discuter avec les représentants d’Al-Hilal, qui proposaient une montagne d’or pour le faire venir en Arabie Saoudite.

Passée cette fameuse date du 31 juillet, le PSG pourrait durcir le ton et devoir envisager une vente auprès du Real Madrid. Pour le moment, aucun contact direct n’est établi entre les deux clubs, mais si Nasser Al-Khelaïfi devait faire le premier pas, alors Florentino Pérez, qui craint toujours un retournement de situation, devrait saisir la balle au bond et entamer des discussions. C’est l’issue qui semble actuellement la plus probable, sachant que Mbappé ne devrait pas être réintégré au groupe au retour des joueurs du Japon. Voilà pourquoi au Real, on reste confiant, ce qu'a confirmé Rodrigo Faez, journaliste pour ESPN, et pour qui dans les bureaux madrilènes, on est persuadé que la signature de l'international français se fera cet été finalement.

Son arrivée à Madrid est en bonne voie

En tout cas, chaque jour qui passe met le Paris SG un peu plus dans l’embarras, et le mois d’août pourrait être compliqué. L’idée de perdre le meilleur joueur de Ligue 1 à quelques semaines de la fin du mercato a de quoi tendre la direction francilienne, mais aussi des supporters qui sont partagés par cette situation. De son côté, Kylian Mbappé est persuadé que son avenir à court terme est toujours à Paris, où il se prépare à jouer cette saison. Toutefois, les chances de le voir être sur le terrain à la reprise le 12 août contre Lorient sont de plus en plus tenues sachant que le bras de fer va plus avoir tendance à se durcir qu’à s’assouplir.