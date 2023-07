Deux offres pour Mbappé, le PSG dit déjà oui ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le dossier Kylian Mbappé ne cesse de rebondir et le PSG se prépare à écouter les offres pour un transfert si jamais le situation ne s'arrangeait pas. Il y a déjà une proposition qui plait au Qatar.

Présent au centre d’entrainement comme si de rien n’était ce week-end malgré la décision du PSG de ne pas le prendre dans la tournée en Asie, Kylian Mbappé se retrouve totalement coincé et obligé de s’entretenir physiquement avec les pensionnaires du loft. Une décision qui fait beaucoup parler forcément, tant le PSG se réveille tout à coup et ne compte pas se laisser dicter le tempo dans les discussions avec son meilleur joueur, après avoir laissé pendant des années les stars du club marcher sur celui-ci.

Al-Hilal a manqué Messi, et veut Mbappé

Toujours est-il que cette passe d’armes démontre que le PSG est prêt à aller très loin dans ce dossier, y compris jusqu’à une vente. Un message compris par deux clubs, avec déjà une pression qui monte encore d’un cran. En effet, TMW annonce qu’Al-Hilal, le club qui a vainement tenté de faire venir Lionel Messi cet été, vient d’effectuer une offre à hauteur de 200 millions d’euros pour convaincre Paris de lâcher son international français. 200 ME, c’est aussi le montant alloué au salaire annuel de l’ancien monégasque, qui aurait de quoi faire pour au moins un an, avant d’éventuellement rejoindre le Real Madrid librement.

Pour le moment, cette perspective ne fait pas partie des objectifs de carrière de Mbappé, qui compte bien officiellement rester au Paris SG pour aller au bout de son contrat. Mais une telle proposition a aussi de quoi faire réfléchir son club, et les autres formations qui peuvent vouloir recruter Mbappé. Le premier nommé est bien évidemment le Real Madrid, qui n’a pas encore envie de se faire couper l’herbe sous le pied cet été. Alors, si Florentino Pérez attend d’en savoir plus sur le degré d’embrouille entre Paris et son attaquant, la Gazzetta dello Sport affirme que la Maison Blanche prépare une offre à hauteur de 180 millions d’euros pour convaincre Nasser Al-Khekaïfi de valider un transfert.

Y’a 2-3 mois y’en a qui voulaient un « projet île de France » autour du très gentil et respectueux Mbappé.. on savait rire à l’époque pic.twitter.com/7seWxn7Buu — L’immigré Parisien (@ImmigreParisien) July 23, 2023

Cette information a pour but de faire comprendre que le Real Madrid dispose des moyens pour mettre l’argent nécessaire sur la table, et surtout que les relations avec Paris se sont réchauffées au point de trouver un accord si le besoin s’en faisait sentir. Pour l’instant, la prudence reste de mise car le clash définitif n’a pas encore été validé. Certes, Kylian Mbappé regarde le PSG s’entrainer au Japon mais du côté du Qatar, on reste persuadé que ce coup de force pourra provoquer un accord pour un nouveau contrat. Un quitte ou double qui donnera de toute façon une réponse définitive dans les prochains jours, tant cette situation ne peut pas perdurer bien longtemps.