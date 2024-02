Deux Français supestars, le PSG oublie Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été prochain, le PSG va perdre sa star n°1 en la personne de Kylian Mbappé, lequel a d’ores et déjà annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. La question est maintenant de savoir qui seront les futures stars de Paris.

Bien sûr, le Paris Saint-Germain va recruter afin de compenser le départ de Kylian Mbappé, qui va probablement s’engager en faveur du Real Madrid. Les noms de Marcus Rashford ou encore Victor Osimhen ont déjà filtré mais dans son édition du jour, Le Parisien ne s’est pas interrogé sur le successeur de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. Le quotidien francilien s’est demandé qui au sein de l’effectif actuel à la disposition de Luis Enrique avait le potentiel, les épaules et le niveau pour devenir la future star n°1 du Paris SG. Deux noms reviennent et il s’agit de joueurs « chouchous » des supporters. Le premier n’est autre que Warren Zaïre-Emery, qui disputera probablement l’Euro 2024 avec l’Equipe de France et qui est déjà un titulaire à part entière du PSG à seulement 17 ans.

« Il a notamment l’étoffe pour porter le brassard de capitaine après le mandat de Marquinhos. Mais, le Titi n’est pas du genre à se mettre en avant, ce qui peut constituer une limite et sa force de marketing reste encore à prouver » écrit le quotidien francilien. Un autre joueur a tout de la star en devenir au PSG après le départ de Kylian Mbappé selon Le Parisien, il s’agit d’Ousmane Dembélé, homme fort de l’équipe de Luis Enrique depuis le début de la saison et qui fait preuve d’une régularité épatante. « L’ailier de 26 ans a un pouvoir de séduction qui s’étire en dehors du terrain grâce à sa personnalité attachante » soulève le média, qui affirme néanmoins que le Paris Saint-Germain a de grandes chances de frapper un grand coup en recrutant « une nouvelle star » pour remplacer Kylian Mbappé. En plus des rumeurs habituelles qui mènent à Rashford et à Osimhen, le nom de Mohamed Salah est soufflé. De quoi rêver, malgré le départ de l’originaire de Bondy.