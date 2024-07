Désiré Doué au PSG, Al-Khelaïfi en fait une affaire personnelle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Piste principale du PSG dans le secteur offensif, Désiré Doué hésite toujours entre le club parisien et le Bayern Munich. Mais un échec dans ce dossier n’est pas une option pour Nasser Al-Khelaïfi.

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à boucler la signature de Joao Neves en provenance du Benfica Lisbonne, le club de la capitale est également à fond sur le dossier Désiré Doué. Le meneur de jeu du Stade Rennais est courtisé puisqu’il fait l’objet de convoitises de la part du PSG ainsi que du Bayern Munich. Actuellement aux Jeux Olympiques avec l’Equipe de France dirigée par Thierry Henry, le milieu offensif de 21 ans n’a toujours pas pris de décision. Tout devrait s’accélérer dans les prochains jours et pour le Paris Saint-Germain, un échec dans ce dossier serait un très gros coup dur.

A ce poste, le champion de France en titre avait d’abord jeté son dévolu sur Rayan Cherki, mais le Lyonnais a préféré donner son feu vert au Borussia Dortmund. Si cette fois, c’est Désiré Doué qui venait à dire non au PSG, nul doute que le club parisien le vivrait mal. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano dans son émission sur CaughtOffside. Selon le spécialiste du mercato, il est « hors de question » pour Nasser Al-Khelaïfi de passer à côté d’un talent tel que Désiré Doué. Le président du Paris SG est très soucieux de voir ce dossier aboutir à tel point qu’il est personnellement intervenu dans les négociations au cours des derniers jours afin de convaincre l’entourage du joueur du Stade Rennais de céder aux sirènes parisiennes.

Al-Khelaïfi est très investi dans le dossier Doué

En privé, Nasser Al-Khelaïfi est de plus en plus inquiet du manque d’attractivité du PSG. Un constat qui se vérifie aussi bien auprès des grandes stars du football mondial que des jeunes joueurs français en devenir, lesquels pour certains préfèrent partir à l’étranger plutôt que de signer à Paris. Cela doit cesser pour Nasser Al-Khelaïfi, qui a donc pris l’initiative de s’investir personnellement dans le dossier avec l’espoir de le faire aboutir. Pour rappel, les discussions se portent sur un transfert à hauteur de 50 à 60 millions d’euros pour Désiré Doué, qui est également la cible prioritaire du Bayern Munich et encore davantage après la décision de Xavi Simons de snober le club bavarois au profit du RB Leipzig, où il va être prêté une seconde année de suite.