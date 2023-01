Derrière Wolverhampton, le PSG ne fait plus peur

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Réputé pour sa puissance financière, le Paris Saint-Germain a longtemps effrayé la concurrence sur le marché des transferts. Mais pour différentes raisons, le club de la capitale a moins dépensé depuis l’été dernier. Les montants misés n’ont rien à voir avec ceux déboursés par Chelsea ou encore Manchester United.

Le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes et Javier Tebas ne trouve pas grand-chose à dire sur le Paris Saint-Germain. C’est dire à quel point le champion de France se fait discret pendant ce mois de janvier. Voire depuis l’été dernier. L’Observatoire du Football (CIES) a en effet révélé le classement des équipes ayant le plus dépensé au mercato depuis la précédente fenêtre estivale.

Le PSG seulement septième

Résultat, avec 191 millions d’euros bonus compris pour sept recrues, le Paris Saint-Germain n’est que le septième club le plus dépensier sur ces derniers mois. Les Parisiens sont notamment loin, très loin du leader incontesté Chelsea. Les Blues, qui n’ont peut-être pas terminé leur recrutement, se sont engagés à verser 555 millions d’euros bonus compris pour 15 joueurs !

C’est plus du double comparé au deuxième Manchester United qui a déboursé 272 millions d’euros bonus compris pour sept nouveaux venus. A noter que les cinq premiers de ce classement sont des pensionnaires de Premier League puisque West Ham (237 millions d’euros), Nottingham Forest (233 millions d’euros) et Wolverhampton (203 millions d’euros) viennent ensuite, devant le FC Barcelone (203 millions d’euros) et le Paris Saint-Germain.

🗣 "Il a eu des manques sur le premier mercato d'été mais on ne va pas le condamner au bout de six mois. Il faut dire aussi que le fair-play financier est passé par là et le PSG n'a qu'une enveloppe de 20 millions d'euros"



🔴🔵 Jérôme Rothen veut laisser du temps à Campos. pic.twitter.com/CxpJr3wcSv — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 26, 2023

On apprend même que toutes les équipes de l’élite anglaise, hormis Leicester City 51e, font partie du top 50. La stat suffit pour confirmer la domination économique de la Premier League. De son côté, l’actuel leader de Ligue 1 aurait pu grimper au classement si l’Inter Milan avait accepté l’une de ses offres pour Milan Skriniar l’été dernier. Ou si le fair-play financier lui laissait davantage de marge.