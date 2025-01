Départ urgent, le PSG met Asensio en soldes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Totalement inutilisé par Luis Enrique depuis plusieurs semaines, Marco Asensio est invité à quitter le PSG lors du mercato hivernal. Le club parisien est prêt à faire des concessions pour finaliser le départ de l’Espagnol.

Dans les petits papiers de Luis Enrique il y a encore quelques semaines, Marco Asensio a brutalement disparu de la circulation au Paris Saint-Germain. Auteur de 2 buts et de 4 passes décisives depuis le début de la saison, l’international espagnol entrait dans la rotation des joueurs offensifs, mais ce n’est plus le cas à présent. Les blessures et l’irrégularité de l’ancien meneur de jeu du Real Madrid ont eu raison de la patience de Luis Enrique, qui a validé auprès de sa direction un départ à venir pour le champion du monde espagnol.

Les courtisans sont nombreux pour Marco Asensio au mercato. Aston Villa est sur les rangs, au même titre que plusieurs clubs de Liga. Mais les offres tardent à tomber et cela agace le PSG, qui a pris la décision de faire des concessions pour favoriser le départ de son joueur selon El Gol Digital. Le média espagnol révèle que le Paris Saint-Germain pourrait revoir ses prétentions à la baisse dans ce dossier. Le champion de France en titre réclamait initialement 20 millions d’euros pour le transfert de Marco Asensio, une somme qui ne serait plus vraiment d’actualité.

Asensio à vendre pour moins de 20 millions d'euros ?

Le club Bleu et Rouge a conscience qu’à ce tarif, l’Espagnol ne trouvera pas de porte de sortie car le club acheteur devra également assumer le salaire colossal de l’ancien Merengue. Cette réduction soudaine fait les affaires de Villarreal, dont l’entraîneur Marcelino a fait de Marco Asensio sa priorité absolue lors de ce mois de janvier. Le sous-marin jaune est clairement une piste à prendre au sérieux pour le joueur et pour le PSG selon le média espagnol, qui cite la Real Sociedad comme un autre courtisan. Mais la piste la plus chaude mène bel et bien à Villarreal, qui va maintenant devoir s’entendre avec Marco Asensio et avec le PSG pour boucler l’affaire. En sachant que le club parisien ne pourra pas négocier autre chose qu’un transfert sec puisqu’il ne peut plus prêter de joueur à l’étranger.