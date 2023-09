Dembélé prêté cet hiver, le PSG a une idée de dingue

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ousmane Dembélé tarde à marquer son premier but au PSG. Maladroit devant le but, le jeune français inquiète un peu les supporters parisiens et même son club. La presse anglaise avance déjà l'idée de son prêt cet hiver.

Fantastique dribbleur, mais piètre finisseur, Ousmane Dembélé est fidèle à sa réputation au PSG. L'ancien barcelonais n'a pas encore réussi à marquer sous le maillot parisien. Rien d'inquiétant à ce stade de la saison bien sûr, mais l'ailier français s'est distingué par de gros ratés devant le but. C'était notamment le cas contre Nice où il avait gâché un contre en envoyant le ballon en tribunes sur sa frappe. Globalement, Dembélé manque cruellement d'efficacité, ce qui est préjudiciable pour les ambitions parisiennes. De quoi menacer son avenir au PSG très prochainement ?

Dembélé prêté en Premier League cet hiver ?

C'est ce qu'avance le Daily Mirror en tout cas. Le quotidien anglais indique que trois clubs londoniens surveillent de près la situation de Dembélé au PSG. Il s'agit d'Arsenal, Tottenham et West Ham. Les trois clubs voudraient obtenir le prêt de Dembélé en janvier. Une option qui semble délirante sachant que le PSG l'a acheté 50 millions d'euros cet été. Néanmoins, le Mirror indique que le club parisien n'écarterait pas cette possibilité.

EXCLUSIVE 🚨 Arsenal, West Ham and Tottenham monitoring Ousmane Dembele with PSG open for offers in January | @sbates_people https://t.co/zdLRHJS7Qy pic.twitter.com/TBNQkJclLV — Mirror Football (@MirrorFootball) September 23, 2023

Dembélé sera prêté si Luis Enrique juge cela nécessaire. Autrement dit, si l'Espagnol s'estime déçu par le rendement du Français, lequel est en concurrence avec Marco Asensio, Bradley Barcola et Kang-In Lee. On n'en est pas encore là pour le moment, Dembélé bénéficiant du soutien explicite d'Enrique. « Si j'étais supporter d'une équipe, je paierais pour voir Ousmane Dembélé. C'est un joueur totalement différent. Il est imprévisible, déborde et fait de la magie. C'est vrai qu'il a peut-être raté des choses et n'a pas marqué son premier but, mais le jour où cela arrivera, je suis sûr qu'il en marquera beaucoup. Cela arrive à tous les attaquants. C'est merveilleux pour un entraîneur d'avoir à disposition un joueur de cette qualité et de ce niveau », a déclaré l'entraîneur espagnol cette semaine. Dembélé sait donc ce qu'il lui reste à faire pour lancer sa saison parisienne et stopper les rumeurs outre-manche.