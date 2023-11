Dembélé est bien décisif avec le PSG, une stat le prouve

Dans : PSG.

Depuis son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé est raillé pour son inefficacité devant les buts. L'ancien barcelonais n'a pas encore marqué cette saison. Heureusement, l'Observatoire du football CIES vient le réhabiliter et même en faire un joueur majeur à l'échelle mondiale.

Kylian Mbappé est-il tout seul en attaque au PSG ? Après avoir côtoyé Lionel Messi et Neymar dans un trio MNM qui faisait rêver toute l'Europe, le joueur français est associé à Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Des partenaires talentueux sur le papier mais pas encore dans les faits. Leur niveau et leurs statistiques sont décevants. Ousmane Dembélé notamment n'a pas réussi à inscrire un seul but sous le maillot parisien. Son bilan se limite à 4 passes décisives offertes en Ligue 1. C'est clairement insuffisant pour un joueur ayant coûté 50 millions d'euros au PSG cet été. Heureusement, un chiffre vient rassurer les dirigeants parisiens.

Dembélé, premier créateur de danger au monde

En effet, dans sa lettre hebdomadaire numéro 439, l'Observateur du football CIES a listé les 100 joueurs créant le plus d'occasions dangereuses au monde. L'indice est calculé selon le nombre de passes-clé sur les occasions et les passes décisives attendues (plus l'occasion est dangereuse, plus la passe est valorisée). Le tout est pondéré selon le niveau de l'opposition pour l'équipe du joueur en question. Seuls les joueurs ayant disputé 630 minutes en championnat sont pris en compte. Ousmane Dembélé domine nettement le classement mondial.

L'ailier parisien obtient un indice de 2,36, ce qui en fait le joueur créant le plus de danger au monde. Il devance largement Leroy Sané du Bayern (1,92) et Nico Williams de l'Athletic Bilbao (1,89). Son coéquipier Kylian Mbappé est 4e (1,87) et Moussa Diaby complète le top 5 (1,74). De quoi prouver que Dembélé est bel et bien décisif avec le PSG, même si cela ne se concrétise pas toujours par des buts. A la lecture de ces informations, les critiques risquent de se déplacer sur les attaquants parisiens comme Kolo Muani. En effet, comment un Dembélé aussi inspiré peut-il n'avoir que 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec le PSG ?