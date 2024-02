Le Qatar lâche 10 milliards, ça fait rager à Marseille

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En visite d'état en France, l'Emir du Qatar a été reçu en grandes pompes par Emmanuel Macron à l'Elysée. Il a été question du PSG, des droits TV et de gros sous. De quoi faire enrager à Marseille.

En France comme en Espagne ou dans le Golfe, le diner de prestige de ce mardi soir a beaucoup fait parler. Il faut dire que tout l’état major du football français était au rendez-vous pour accueillir l’Emir du Qatar, mais aussi les hauts responsables qui ont des intérêts en France comme le patron de BeIN Sports et celui du PSG bien évidemment. Avec en point d’orgue la présence de Kylian Mbappé, qui ne s’est pas vu proposer une dernière offre pour prolonger à Paris, mais était tout de même présent comme personnage important du football en France.

10 milliards en France, et rien pour l'OM ?

A cette occasion, le Président de la République Emmanuel Macron a rappelé que le Qatar s’était engagé à investir 10 milliards d’euros dans l’économie française d’ici à 2030. Bien évidemment, les secteurs ciblés ne sont pas spécialement le sport et les clubs de football, mais plutôt la transition énergétique, l’électronique, l’intelligence artificielle, le numérique ou la santé. Cette visite d’état fait aussi parler car l’Emir Al-Thani souhaite en contrepartie que la France s’ouvre notamment à la création d’un état palestinien reconnu internationalement.

Votre Altesse, cher Tamim,



C'est pour la France un honneur de vous recevoir. Nos liens sont un témoignage vivant de l'amitié franco-qatarienne.



Continuons à œuvrer ensemble pour la paix au Proche-Orient et le respect du droit international partout dans le monde. pic.twitter.com/GilEHOSBjt — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 27, 2024

En attendant, pour les passionnés de football, cela démontre sans aucun doute que non seulement les investissements du Qatar au Paris SG ne sont pas prêt de s’arrêter, tant les enjeux de soft-power sont importants par ce biais. Mais qu’en plus, les dépenses pèsent forcément sur les grands dossiers, et notamment les droits TV où BeIN Sports devrait faire un effort financier bien plus important que prévu pour sauver la face du football français. L’Emirat va mettre la main à la poche, et pourrait même racheter l’OM, glisse en rigolant bien sûr Nicolas Puiravau, le consultant de Paris United : « Y’a de quoi racheter l’OM finalement. Juste pour faire chier les Saoudiens ».

Macron invité à parler à l'Arabie Saoudite pour l'OM

Une boutade bien évidemment, mais cette proximité entre les hauts dirigeants du football français, Emmanuel Macron, le Qatar et le PSG agace sérieusement les suiveurs marseillais. « Frank McCourt ne vendra jamais, le Qatar ne partira jamais de Paris, je ne vais pas tenir », « Le président Macron qui nous fait croire qu'il est supporter de l'OM et qui invite Mbappé, Labrune et le Qatar pour un dîner plutôt que McCourt et l'Arabie Saoudite pour la Vente OM il nous prend pour des dindons », « Macron ce faux supp de l’OM au lieu de recevoir en grande pompe avec tapis rouge le qatar et parler du PSG et la ligue 1 il devrait plutôt s'occuper à faire venir les saoudien du pif et à leur demander de racheter L’OM, ça, ça aiderait la ligue 1 et les droit tv », ont lancé de nombreux internautes, pour qui le fait que le Président de la République soit un supporter de l’OM aurait du l’inciter à travailler sur un rapprochement entre l’Arabie Saoudite et Marseille pour le rachat du club. C’est peine perdue pour l’instant, si un deal devait se faire avec les Saoudiens, Emmanuel Macron ne semble pas être de la partie.