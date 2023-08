Dembélé est à Barcelone, le PSG en furie ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Alors que le PSG espère officialiser le transfert d’Ousmane Dembélé en début de semaine, l’international français a fait son retour… à Barcelone.

Le dossier Ousmane Dembélé s’éternise au grand dam des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui espèrent pouvoir officialiser rapidement la venue de l’international français afin qu’il soit qualifié pour la réception de Lorient, samedi lors de la première journée de Ligue 1. Ces dernières heures, la tendance était à une visite médicale lundi ou mardi pour Ousmane Dembélé mais le FC Barcelone semble s’amuser à faire trainer les choses afin de pousser à bout l’état-major du PSG.

La imagen exclusiva de la llegada de Dembélé a la ciudad condal acompañado de su mejor amigo



Pulso Barça - PSG#fcblive pic.twitter.com/obBZbuGled — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 6, 2023

Contre toute attente, le club catalan a convoqué son joueur pour l’entraînement de ce dimanche bien que selon la presse française comme espagnole, l’accord entre Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain ne soit pas remis en cause et que sa signature ne fasse pas de doute. Reste que les images captées par la Cope en Espagne montrent que « Dembouz » a effectivement fait son retour à Barcelone, où il ne veut surtout pas se mettre en faute tant que son transfert au PSG n’est pas officiel.

Barcelone veut envoyer Ousmane Dembélé en Arabie Saoudite

De son côté, le compte insider Sports Zone confirme que le Barça a bien entamé cette démarche pour faire disjoncter le club parisien. Le média indique que le Paris Saint-Germain trouve « minable » le comportement du FC Barcelone, dont les agissements sont assez peu communs dans le dossier Ousmane Dembélé. « Le club de la capitale a d’ailleurs rappelé aux catalans qu’une clause permettrait à Ousmane Dembélé de se libérer unilatéralement de son contrat si les documents ne sont pas envoyés à temps » indique par ailleurs Sports Zone.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Le PSG s’amuse beaucoup du comportement du Barça et le trouve minable. 🥶



▫️Le club de la capitale a d’ailleurs rappelé aux catalans qu’une clause permettrait à Ousmane Dembélé de se libérer unilatéralement de son contrat si les documents ne sont pas envoyés à… pic.twitter.com/H1mMV40Rwe — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 6, 2023

Le média explique enfin que le Barça veut également se servir du temps gagné avec le retour de Dembélé à l’entraînement pour envoyer le joueur en Arabie Saoudite. Un scénario qui a toutefois peu de chances de se produire, le média indiquant comme RMC que Dembélé signera au Paris Saint-Germain dans les jours à venir. Ce feuilleton prend quoi qu’il en soit une tournure inattendue et nul doute que le soulagement des acteurs sera immense une fois que le transfert du champion du monde 2018 à Paris sera officiel.