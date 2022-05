Déluge de stars au PSG, Zidane et Tchouaméni arrivent !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Moins d’une semaine après avoir réussi à inverser la tendance dans le dossier Kylian Mbappé, le Paris SG est sur le point de frapper deux énormes coups avec Zinedine Zidane et Aurélien Tchouaméni.

De Qatar ou de Paris, les sources sont formelles. Après Mbappé, le Paris SG va réaliser deux énormes opérations dans les prochains jours. Le forcing de l’Emir du Qatar, qui n’a pas lâché une seconde Zinedine Zidane ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, est en train d’être payant. Le compte Media Parisien, plutôt bien informé ces dernières semaines, et l’informateur qatari Mohammed Al Kaabi, ont confirmé que la signature du champion du monde 1998 n’était plus qu’une question de jours. L’annonce pourrait se faire dès ce dimanche, et provoquer donc le départ inévitable de Mauricio Pochettino. A l’heure où le PSG se cherchait encore un entraineur, et que Zizou était dit attentif surtout à la situation en équipe de France, cette signature ferait l’effet d’une bombe sur toute la planète football.

Zidane, c'est Marseille et Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

En effet, le technicien français reste associé à deux villes : Marseille pour y avoir grandi et Madrid pour y avoir tout gagné en tant que joueur et entraineur. Nul doute que, dans ces deux cités, la signature de Zidane serait vue comme une terrible trahison. Il y a peu encore, de passage dans la ville provençale, l’ancien numéro 10 s’était vu supplier de ne pas signer au Paris SG. Malgré cette situation certainement délicate pour lui, la possibilité de disposer d’un effectif hors-norme le tente énormément, surtout que la place en équipe de France n’est pas du tout certaine d’être libérée.

Une offre dingue du PSG pour Tchouaméni

L o o o a d i n g . . . pic.twitter.com/nZAIyvHUCw — محمد الكعبي (@Qatari) May 26, 2022

Justement, cet effectif hors-norme est bien parti pour devenir complètement fou. En effet, l’inversement de tendance se confirme également dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Etincelant avec Monaco et déjà très fort avec l’équipe de France, le milieu de terrain était annoncé tout proche du Real Madrid ce mardi simplement. Avec un accord avec le joueur, et un transfert quasiment bouclé pour 80 millions d’euros. Mais le PSG a attaqué encore plus fort, et a convaincu Monaco de lui vendre Tchouaméni pour 100 millions d’euros. Une offre impossible à refuser pour Monaco, d’autant que les relations se sont réchauffées avec le Paris SG, qui va verser 35 millions d’euros au club de la Principauté pour la probation de Kylian Mbappé, comme prévu lors de son transfert.

Foot PSG - Zidane au PSG, elle l’avait annoncé avant tout le monde - Foot 01 https://t.co/Ukj5vW1Hll — Sabine Callegari (@CallegariSabine) May 20, 2022

De son côté, le joueur serait partant pour rejoindre la Dream Team parisienne, surtout que des places sont à prendre au milieu de terrain, où Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Ander Herrera et Danilo Pereira n’ont pas du tout convaincu. De quoi offrir à Zidane un effectif de fou, surtout que ce serait encore loin d’être fini. Le PSG accélère en effet également sur le dossier Ousmane Dembélé, qui s’apprête à partir libre du FC Barcelone. Sans oublier que Luis Campos a aussi des idées, comme faire venir Renato Sanches, Nordi Mukiele et même Hugo Ekitike.