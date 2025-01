Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un triplé en Ligue des Champions sur la pelouse de Stuttgart mercredi soir (1-4), Ousmane Dembélé est indiscutablement le joueur en forme du PSG. De quoi provoquer l’enthousiasme de Daniel Riolo.

Très critiqué et parfois moqué à juste titre pour une maladresse assez dingue devant les buts, Ousmane Dembélé est, à 27 ans, en train de passer un vrai cap. Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues après son triplé à Stuttgart mercredi soir, l’international français du Paris Saint-Germain est de plus en plus décisif. Cela tombe bien, il ne manquait presque que ça au natif de Vernon pour devenir le joueur de classe internationale qu’il aspire à être. Pas toujours indiscutable aux yeux de Luis Enrique, qui s’était notamment passé de lui pour le déplacement à Arsenal en début de saison, Dembélé est à présent l’arme offensive n°1 du club de la capitale.

Et c’est une excellente nouvelle aux yeux de Daniel Riolo, lequel a félicité l’attaquant du PSG sur RMC. « Le paradoxe de ce joueur, c'est que même quand il était frustrant en début de saison et qu'il ne marquait pas au point d'être exaspérant, mine de rien c'est de toute façon par lui que les plus grosses différences et occasions dans le jeu du PSG se font. Je lui souhaite de terminer la saison comme il a fait les deux derniers mois mais on a tellement accumulé de frustration » a d’abord lancé le journaliste dans l’After Foot après la victoire parisienne en Allemagne avant de poursuivre.

Dembélé cartonne, Riolo est sous le charme

« Si de ce constat frustrant dans un premier temps, il évolue vers un mec qui peut marquer des buts dorénavant, là tu vas avoir un joueur de classe internationale, ce qu'on n'a pas eu encore pour l’instant. Si on passe à des performances qui sont toujours celles comme on a vu ce soir... Contre Manchester City, c'est son entrée qui a tout débloqué. C'est lui qui bonifie les autres, le grand joueur du PSG » s’enflamme Daniel Riolo, de plus en plus séduit par les prestations d’Ousmane Dembélé depuis fin décembre. C’est également le cas de Luis Enrique, qui a salué après la victoire parisienne face à Stuttgart « le match superbe » de son numéro dix, visiblement très à l’aise dans cette position de faux numéro neuf aux côtés de Bradley Barcola et de Désiré Doué.