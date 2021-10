Daniel Riolo promet une grosse claque pour Lionel Messi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a su aller chercher les ressources pour s’imposer à l’arraché face à Leipzig ce mardi soir, avec un succès 3-2.

Comme contre Manchester City, Neymar et Mbappé ont porté l’équipe parisienne au tableau d’affichage. Mais dans le jeu, c’est surtout l’attaquant français qui a fait mal à la défense allemande. Lionel Messi a inscrit un doublé, mais son manque d’activité a tout de même sauté aux yeux de Daniel Riolo, qui préfère prévenir l’Argentin. Il va y avoir prochainement des adversaires plus complets et encore plus physiques que Leipzig, et cela va être difficile si Lionel Messi n’accélère pas un peu d’ici là. En attendant, le polémiste de RMC rappelle qu’au delà des chiffres et du premier doublé de La Pulga au Paris SG, son rendement reste inquiétant.

🗣💬 "Messi est décisif par à-coups mais à côté de ça il ne fait pas grand chose"



🔴🔵 Daniel Riolo estime que Mbappé a été de loin le meilleur parisien et que les stats de Messi ne doivent pas masquer son manque d'activité pic.twitter.com/txON8gT29A — After Foot RMC (@AfterRMC) October 19, 2021

« La première réaction c’est une espèce de soulagement et de se dire ‘comment on a gagné ce match, comment on a fait pour s’en sortir’. La réponse elle va venir très simplement, c’est grâce à nos individualités, grâce à une individualité. Derrière, cela n’a pas été bon, au milieu, ça n’a pas été bon, devant, on a Draxler, on ne sait même plus qu’il est là. Et Messi, ça va être un joueur décisif par à-coups, mais à côté de ça, il ne fait pas grand chose. Il te met le but du 2-2, c’est très important. Il met même un doublé, si tu regardes les chiffres et les stats, on se dit qu’il a été capital. Mais dans le jeu, il apporte pas grand chose, il n’accélère plus, il est un peu disponible. On sent qu’il peut tout éclairer, mais ça va être compliqué, car ce n’est que Leipzig, qui a fait un très bon match ce soir. Et quand ça va être au-dessus, ça va être plus compliqué, avec Liverpool, Atlético, Liverpool, Bayern, attention », a prévenu Daniel Riolo dans l’After Foot. A suivre donc, surtout que le PSG pourra avoir un peu plus de poids offensif quand Di Maria et Neymar seront de retour. Ce qui pourrait permettre à Lionel Messi d'être un peu moins surveillé également.