OM ‍: Dani Olmo libéré, Longoria tente le coup du siècle

La justice espagnole a refusé d’enregistrer le contrat de Dani Olmo avec le FC Barcelone pour la seconde partie de saison. Le club blaugrana a jusqu’au 31 décembre afin de trouver une solution, sans quoi le meneur de jeu espagnol sera libre, ce qui n’a pas échappé à l’OM.

Avec six buts et une passe décisive en quinze matchs, Dani Olmo a réalisé une première partie de saison correcte sous les couleurs du FC Barcelone. Gêné par quelques blessures, le meneur de jeu de l’Espagne aspire à monter en puissance après la trêve sous les ordres d’Hansi Flick. Mais l’aventure de Dani Olmo en Catalogne pourrait tourner au fiasco puisque la justice espagnole a refusé d’enregistrer le contrat de l’ex-maestro du RB Leipzig pour la seconde partie de saison (lire par ailleurs). Le Barça a jusqu’au 31 décembre pour régler la situation, sans quoi Dani Olmo sera officiellement libéré de son contrat.

