Cristiano Ronaldo au PSG, Messi n'en veut pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain rêverait d’accueillir Cristiano Ronaldo. Le président Nasser Al-Khelaïfi serait ravi de réunir l’attaquant de Manchester United et Lionel Messi. Mais l’idée séduisante sur le papier n’emballerait pas du tout l’Argentin.

Alors que des contacts existent toujours entre le Paris Saint-Germain et l’entourage de Kylian Mbappé, la presse espagnole n’en tient pas compte. De l’autre côté des Pyrénées, on considère que l’attaquant en fin de contrat a déjà acté son départ libre vers le Real Madrid en juillet prochain. Nos confrères passent donc au feuilleton suivant concernant le successeur du Français. D’après les récentes rumeurs, la piste menant à Erling Haaland a tendance à se refroidir, contrairement à celle menant à Cristiano Ronaldo.

Le rêve d'Al-Khelaïfi

C’est du moins la version du média El Nacional qui croit savoir que les deux parties veulent s’associer au mercato estival. Pour commencer, l’attaquant de Manchester United ne serait pas satisfait de sa deuxième aventure chez les Red Devils. Les ambitions du Portugais sont peut-être incompatibles avec le niveau et les résultats de son équipe. Quoi qu’il en soit, Cristiano Ronaldo, qui aurait demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie, serait proposé à des clubs en Europe. Et c’est apparemment le Paris Saint-Germain qui se montrerait le plus réceptif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Son président Nasser Al-Khelaïfi rêve de réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sous le même maillot. Et ne se heurtera à aucun obstacle financier. Tout d’abord, Manchester United ne souhaiterait récupérer que les 25 M€ investis sur sa star l’été dernier. Et de son côté, CR7 serait prêt à réduire son salaire annuel estimé à 26,5 M€, pour toucher 24 M€ par an au Paris Saint-Germain. Preuve de l’envie du quintuple Ballon d’Or de rebondir à Paris. Le seul point négatif concernerait Lionel Messi, annoncé défavorable à l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Leur rivalité serait-elle toujours d’actualité ?