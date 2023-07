Le clan Mbappé va trop loin, le Real Madrid scandalisé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mystère le plus total entoure l'avenir de Kylian Mbappé, lequel se repose actuellement à Miami. Mais, l'un des journalistes les plus proches de Florentino Perez est monté au créneau pour s'en prendre à la maman et conseillère de la star française du PSG.

Tomas Gonzalez-Martin n’est pas le plus célèbre des journalistes sportifs espagnol, mais il est toutefois connu pour être le plus proche du président du Real Madrid. Souvent, lorsque Florentino Perez a des messages à passer, il le fait savoir via ce journaliste qui travaille notamment pour El Debate. Ce samedi, le reporter évoque le dossier Kylian Mbappé, au moment même où personne ne sait réellement où jouera le numéro 7 du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Mira lo que he compartido: El PSG quiere el traspaso de Mbappé al Madrid, pero el problema es la madre @MIUI| https://t.co/w4iHM1GCzu — Tomás González-Martín (@tgm46) July 1, 2023

Tandis que le site spécialisé PSG Community annonçait comme acquise la signature cet été de l’attaquant parisien chez les Merengue pour 250 millions d’euros, d’autres rumeurs affirment que Mbappé va prolonger de deux ou trois ans avec un accord lui permettant de partir en 2024 où bon lui semble. Mais, Tomas Gonzalez-Martin a lui une autre version de cette situation, et dans un long article, il n’hésite pas à s’en prendre à Fayza Lamari, la maman et conseillère de Kylian Mbappé.

L'argent motive le clan Mbappé

Estimant que la mère du vice-champion du monde français se focalisait beaucoup plus sur l’argent que sur la carrière de son fils, le journaliste espagnol se montre impitoyable, évoquant notamment les récents propos de plusieurs agents sur le cas Mbappé. « Le problème de Kylian Mbappé est d'avoir laissé sa mère diriger sa carrière (sic) Sa maman a déjà obtenu 500 millions d’euros pour Kylian en six ans, mais elle n'a aucune idée du football, des codes, du respect des clubs, de tenir une parole donnée (...) Elle s’est éblouie en voyant les millions d'euros qu'elle demandait et que le PSG lui donnait (...) Kylian a permis à sa mère de trahir Florentino Pérez il y a deux ans de la manière la plus grossière. Les agents ont raison de dire que si le joueur s'était laissé conseiller par un vrai agent, ou par son avocate Delphine Verheyden, aujourd'hui il jouerait pour le Real Madrid et aurait déjà au moins une Ligue des champions. et deux Ballons d'Or », explique Tomas Gonzalez-Martin. Et, ce dernier affirme que Fayza Lamari veut que le Paris Saint-Germain règle une prime de fidélité de 60 millions d’euros due à Kylian Mbappé en juillet et une autre d’un même montant en septembre une fois le mercato terminé. Après cela, c’est au tour du Qatar de prendre cher, le propriétaire du PSG étant ensuite accusé de tout fausser avec de l’argent qui ne vient pas du football. Une fois ce fiel lancé, le proche de Florentino Perez en a toutefois dit plus sur la réaction du Real Madrid à cette situation incertaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Du côté de Santiago-Bernabeu, on a visiblement bien compris que Nasser Al-Khelaifi ne laissera pas partir Kylian Mbappé librement. Alors, si une offre de 200 millions est prête pour les prochaines semaines, comme elle l’avait été aussi il y a deux ans, le Real Madrid ne croit plus trop à la possibilité de faire venir libre de tout contrat en 2024 l’auteur de 54 buts cette saison avec le PSG et l’équipe de France. Une prime de 130 millions a pourtant été promise au clan Mbappé s’il refusait de prolonger, mais Florentino Perez admet que cela ne tient plus vraiment debout. Face à cette situation, le Real Madrid reste droit dans ses bottes. Cependant, un message explicite est envoyé à Kylian Mbappé et son entourage : « C’est maintenant ou jamais. »