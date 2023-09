Coupe du monde de rugby ‍: Le PSG accusé ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques jours maintenant, la Coupe du monde de rugby a ouvert ses portes. Pour leurs déplacements, les Bleus privilégient le train, ce qui n'a pas échappé à Stéphane Pauwels qui se paye donc gratuitement le PSG.

L'équipe de France de rugby vise clairement le titre final lors de son Mondial 2023. Tous les détails sont importants et en 2023, il est conseillé de limiter un maximum et autant que possible les trajets en avion. Pour les footballeurs, ce moyen de transport reste néanmoins le plus sûr, notamment d'un point de vue sécuritaire. Si des changements interviennent de temps en temps, il est difficile pour un club comme le PSG de se déplacer tout le temps en train. Les joueurs du XV de France, eux, montrent l'exemple et se sont déplacés en train à Lille depuis Paris pour leur match face à l'Uruguay. Un comportement souligné par Stéphane Pauwels.

Le PSG invité à prendre le train

Petite question ..les joueurs de rugby 🇫🇷vont en train à Lille 👍et l’équipe du PSG n’en sont pas capables ?C’est d’ordre physiologique ?😂 pic.twitter.com/7YPACjlDMi — Pauwels (@Pauwels81555773) September 14, 2023

Sur son compte X, le consultant belge a en effet félicité les Bleus, tout en dégommant gratuitement le... PSG : « Petite question. Les joueurs de rugby Français vont en train à Lille et l’équipe du PSG n’en est pas capable ? C’est d’ordre physiologique ? ». Une sortie qui a rapidement fait du bruit et que ce soit du côté des fans ou des observateurs, on a du mal à comprendre un tel acharnement. Cyril Linette a d'ailleurs répondu franchement à l'ancien chroniqueur de La Chaine L'Equipe : « J’aime bien Stéphane mais rendre le PSG responsable d’à peu près tout sur tous les sujets est franchement insupportable ! ». Loin de se laisser démonter, Stéphane Pauwels renchérira : « Pas du tout mais l’année dernière ils ont fait le chemin de Paris à Lille en avion, qui d’autres pour un chemin aussi court ? Pour un Paris -Marseille ok mais pour 200 km ? Je n’attaque pas le PSG je dis juste que faire l’effort serait un exemple cher ami ! ». Chacun aura son avis sur le sujet mais l'effet PSG a en tout cas marché au vu du bruit suscité par le post de l'animateur.