Coup de massue sur le mercato du PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ce devait être le très bon plan du PSG cet été, et le gros coup signé Luis Campos en défense. Mais la santé de Milan Skriniar, pressenti pour signer libre à Paris en fin de saison, commence à préoccuper. Au point de tout changer ?

Annoncée en personne par le joueur slovaque, la signature de Milan Skriniar au PSG était acquise pour absolument tout le monde. Même l’Inter Milan a renoncé à discuter d’une éventuelle prolongation de dernière minute en raison de la détermination du central à rejoindre le club français, qui faisait grimper son salaire et lui proposait un contrat impossible à refuser. Désireux de partir proprement, Skriniar avait même expliqué son choix aux supporters de l’Inter Milan pour éviter d’être sifflé pendant les six derniers mois de son contrat. Mais pour le moment, le Slovaque n’a aucune raison d’être inquiété à ce sujet, tout simplement parce qu’il ne joue pas.

Une douleur qui ne passe pas pour Skriniar

Malgré son rôle de cadre du vestiaire et de titulaire inamovible de l’équipe demi-finaliste de la Ligue des Champions ces dernières années, le joueur révélé à la Sampdoria n’a disputé qu’un seul des 10 derniers matchs du club lombard. Pendant 10 minutes. Difficile pour le moment de savoir le problème réel du joueur, qui souffre du dos, et d’une forme de lombalgie. A 28 ans, Skriniar est plutôt perçu comme un solide gaillard, mais ses nombreuses blessures au dos, qui le font souffrir jusqu’à la jambe, ne parviennent surtout pas à disparaitre avec le temps.

Passé au centre de rééducation de Capbreton à l’invitation du PSG le mois dernier, le défenseur de l’Inter Milan y a passé des tests, sans que les résultats ne soient dévoilés. Tout juste de retour à l’entrainement, Skriniar espère désormais retrouver le terrain en cette fin de saison, mais son état de santé inquiète l’état-major du Paris SG. A ce sujet, Le Parisien explique que le doute s’empare du club de la capitale, où certains dirigeants sont confiants que le problème sera réglé d’ici cet été, tandis que d’autres craignent de voir un recrutement en or se transformer en fiasco.

Le PSG se pose des questions

Un peu comme quand Sergio Ramos devait régler tous les problèmes de la défense du PSG et qu’il a manqué quasiment l’intégralité de sa première saison à Paris en raison d’une blessure persistante. Sans aller jusque-là, le PSG n’a rien signé d’officiel et attendra certainement une visite médicale très poussée et concluante pour offrir le contrat en or à Milan Skriniar. Il reste à savoir si cette nouvelle donne est à même de changer le contrat du Slovaque, et peut-être de provoquer une prise de risque financière moins importante de la part du Paris SG. Voir un réveil d'autres clubs qui pourraient aussi profiter des hésitations du champion de France en titre.