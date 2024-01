Coup de froid pour Ekitike, Francfort agace le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut boucler des ventes avant la fin du marché hivernal. Hugo Ekitike s'est entendu avec Francfort mais les positions sont encore beaucoup trop éloignées entre les deux formations.

Hugo Ekitike va encore devoir faire preuve de patience. Placardisé au PSG, l'ancien attaquant du Stade de Reims compte retrouver les terrains le plus rapidement possible. Il sait que ce marché des transferts est très important pour la suite de sa carrière. Son objectif est d'ailleurs de disputer les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais pour ce faire, il va devoir se trouver un club et enchainer les bonnes performances. Son jeune âge ainsi que ses qualités plaisent beaucoup en Bundesliga. L'Eintracht Francfort est le club le plus chaud à son sujet et selon les informations de Sky Germany, Ekitike s'est déjà mis d'accord avec le club allemand. Problème, les positions entre les deux clubs sont encore bien éloignées.

Ekitike, ce n'est pas aussi évident

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @hekitike

Dans ce dossier, le PSG veut récupérer près de 30 millions d'euros. Un montant assez élevé que les Allemands ne souhaitent pas mettre. C'est en tout cas ce qu'affirme désormais Bild, qui indique que Francfort propose une somme comprise entre 15 et 18 millions d'euros au club de la capitale. Il ne reste plus que quelques jours à Paris et Francfort pour se mettre d'accord, ce qui parait pour l'heure bien difficile au vu de l'écart entre les deux visions des choses. A noter qu'en plus de ce dossier qui traîne, le Paris Saint-Germain est aussi concentré sur celui menant à Nordi Mukiele. Le latéral droit est d'accord pour rejoindre le Bayern Munich mais les Franciliens veulent lui trouver un remplaçant avant d'accepter de lâcher l'ancien de Leipzig. Une option d'achat obligatoire est aussi désirée par le board du PSG.