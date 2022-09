Contre Mbappé, Haaland relance le débat en Angleterre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Impressionnant pour ses débuts avec Manchester City, Erling Haaland est vite devenu la star de la Premier League. Les observateurs anglais se demandent jusqu’où ira l’attaquant norvégien, considéré comme le principal concurrent de Kylian Mbappé pour les prochaines années.

Compte tenu des spécificités de la méthode Pep Guardiola, Erling Haaland aura évidemment besoin de temps pour s’y adapter. Il n’est pas si étonnant de voir l’attaquant de Manchester City toucher peu de ballons pour ses débuts. D’autant que d’autres statistiques font largement oublier cette relative discrétion. Car en termes de buts inscrits, le Norvégien semble parti pour exploser tous les records ! Erling Haaland totalise déjà 14 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues, dont 11 en Premier League.

L’Angleterre a affaire à un véritable phénomène qui impressionne tous les observateurs. Même les anciens joueurs de Manchester United, loin d’être de grands admirateurs des Citizens, sont bien obligés d’admettre que le Cyborg réalise des débuts exceptionnels. Alors de l’autre côté de la Manche, il est clair qu’Erling Haaland sera le principal concurrent de Kylian Mbappé pour les distinctions individuelles des prochaines années. Ce serait en quelque sorte la nouvelle rivalité après le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais pour Paul Scholes, l’attaquant du Paris Saint-Germain a toujours un temps d’avance.

Mbappé plus complet

« Je pense que le jeu de Kylian Mbappé est plus complet, a commenté l’ancien milieu en plein échange avec Gary Neville, dans le programme The Overlap Xtra. Ce n'est pas seulement un attaquant parfait, non ? Il peut aller sur le côté, il peut dribbler des défenseurs, il est rapide, il peut jouer des une-deux. Erling Haaland est incroyable, je ne dis pas le contraire, mais c'est un buteur. » De par son style de jeu, Paul Scholes a tout de même reconnu qu’il aurait sûrement offert plus de passes décisives à Erling Haaland.