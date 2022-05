Coincé, le PSG va devenir le pigeon de la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Critiqué pour ses réticences à recruter en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a de bonnes raisons. Les prix réclamés en font partie, de même que la préférence des joueurs convoités. Mais en raison des listes à communiquer pour la Ligue des Champions, le club de la capitale devra peut-être faire un effort.

Les statistiques le confirment, le Paris Saint-Germain ne recrute que très peu en France. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance de Monaco en 2017, seul Alexandre Letellier a été recruté libre en Ligue 1 pour le rôle de troisième gardien. Le portier fait donc partie des neuf éléments piochés dans l’élite française en 11 ans sous Qatar Sports Investments. On connaît évidemment la principale raison, le club de la capitale reste souvent focalisé sur des stars à l’échelle européenne. Il arrive tout de même que le Paris Saint-Germain soit attiré par des joueurs de son championnat.

Le problème, c’est que les clubs se montrent gourmands lorsqu’il s’agit de traiter avec les Parisiens. « À chaque fois qu'on arrivait pour discuter d’un joueur, les clubs nous demandaient le double de ce qu’ils auraient exigé d’un autre acheteur, a expliqué un ancien dirigeant du Paris Saint-Germain au quotidien Le Parisien. Ce n’était pas le vrai prix et, surtout, ça ne correspondait plus à la qualité du joueur. Au final, les deals ne se faisaient pas. » On peut prendre l’exemple actuel d’Aurélien Tchouaméni, que l’AS Monaco valorise à 80 millions d’euros lorsque le Paris Saint-Germain vient aux renseignements.

Le PSG devra peut-être recruter en L1

Le Monégasque symbolise aussi ces joueurs qui privilégient un départ à l’étranger plutôt que de passer par le meilleur club français. Enfin, un agent proche de la Ligue 1 affirme que les Parisiens ne réalisent pas suffisamment bien le travail en amont pour attirer les jeunes talents de l’Hexagone. Le champion de France devra pourtant faire un effort. Car en cas de départs de joueurs comme Abdou Diallo et Layvin Kurzawa, il sera nécessaire de recruter des éléments formés dans le pays pour les listes en Ligue des Champions. Pour un groupe de 25, l'UEFA exige en effet quatre joueurs formés au club, et quatre autres en France.