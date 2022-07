Le PSG vire officiellement Mauricio Pochettino

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a officialisé le limogeage de Mauricio Pochettino après seulement 18 mois au PSG.

La nomination de Christophe Galtier au poste d'entraîneur du PSG se précise puisque le club de la capitale a annoncé mardi midi la fin de contrat de Mauricio Pochettino. « Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino. L’entraineur argentin et son staff avaient rejoint le club de la capitale en janvier 2021. Ancien capitaine des Rouge et Bleu, il a effectué 84 matches sur le banc parisien avec un bilan de 55 victoires, 15 matches nuls et 14 défaites toutes compétitions confondues. Sous sa direction, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2020, la Coupe de France 2021 ainsi que le 10e titre de champion de France de son histoire, en avril dernier. Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir », indique le Paris Saint-Germain, qui évidemment ne dit pas combien ce limogeage va lui coûter financièrement.