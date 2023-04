Christophe Galtier, le vestiaire du PSG l'abandonne

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Alors que la fin de saison se profile en Ligue 1, le titre n'est pas encore joué. Si le PSG possède toujours six points d'avance sur Lens et l'OM, l'avenir de Christophe Galtier est très flou et sa capacité à gérer son vestiaire est remise en question.

Entraîner le PSG n'est pas facile. C'est d'ailleurs très compliqué. Que ce soit Tuchel, Emery, Pochettino ou Galtier, récemment, tous ont eu des problèmes. Mais Christophe Galtier, référence en France mais sans expérience sur la scène européenne, est probablement celui qui a eu le plus de mal à gérer un vestiaire avec autant de stars. Manager Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi quand on a entraîné que l'AS Saint-Étienne, Lille ou Nice, c'est un vrai défi. Ajoutez à cela les exigences du club de la capitale et les egos des autres cadres et l'addition est (très) salée. Selon les informations de RMC Sport, Galtier a deux matchs (Lens et Nice) pour redorer le blason du PSG. Si l'équipe venait à perdre les deux rencontres, Galtier serait probablement remercié.

Lâché par son vestiaire, Galtier est sur un fil

Outre cette épée de Damoclès qui plane au-dessus du technicien français, la direction parisienne s'interroge fortement sur sa capacité à diriger un vestiaire comme celui du PSG. Les entraînements, les causeries et les compositions sont parfois incompris par certains joueurs importants du club. La gestion du cas Lionel Messi a également fragilisé la relation entre le coach et ses joueurs. Galtier a notamment beaucoup déçu après des déconvenues en jetant parfois la faute sur les jeunes joueurs de l'équipe, plutôt que de remettre la faute sur des cadres confirmés et pas au niveau cette saison. Si Galtier a une petite chance de rester à Paris s'il remporte la Ligue 1, il pourrait également rester en place si le PSG n'arrive pas à lui trouver un successeur digne de ce nom. Plusieurs pistes sont évoquées mais rien n'est encore concret. L'objectif reste de remporter le championnat cette fois, Galtier n'a plus le droit à l'erreur et va devoir prouver qu'il est au niveau du club qui réalise avec huit défaites en 2023, son pire début d'année depuis 2001.