Christophe Galtier l’a torpillé, il quitte le PSG

Par Guillaume Conte

Le PSG continue le ménage dans son effectif, et va laisser partir définitivement un grand espoir du club qui n'a pas digéré la saison précédente sous Christophe Galtier.

Nouvelle saison, nouvel entraineur, nouvelle ère, et des résultats différents, voilà ce qu’espère une nouvelle fois le PSG cet été. Cela passe dans un premier temps par le marché des transferts et le remodelage d’un effectif qui n’a pas donné satisfaction. La preuve, de nombreux joueurs sont poussés vers la sortie, que ce soit pour faire de la place aux nouvelles recrues, ou parce que Luis Enrique ne prévoit pas de les faire jouer. C’est le cas d’une ancienne pépite du club, El Chadaille Bitshiabu, longtemps présenté comme un très grand espoir au poste de défenseur central avec ses performances avec les jeunes et son contrat professionnel signé très tôt. Mais la saison dernière, il n’avait pas su profiter du temps de jeu proposé par Christophe Galtier en raison des pépins physiques de ses concurrents et du manque de profondeur à son poste.

Bitshiabu sacrifié par Galtier ?

Comme annoncé par @FabrizioRomano, El Chadaille Bitshiabu est tout proche de Leipzig. Le #PSG souhaitait prolonger et prêter le défenseur central qui préfère partir à un an de la fin de son contrat. Francfort et Leverkusen ont poussé. Transfert 15 et 20M€ suivant les bonus. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 12, 2023

El Chadaille Bitshiabu avait parfois bu le bouillon et l’entraineur parisien ne l’avait pas manqué, l’accusant même d’avoir plombé son équipe dans le match face au Bayern Munich, alors que Marco Verratti avait perdu plusieurs ballons importants. Aux yeux du jeune défenseur, continuer à Paris n’est donc plus une option et son transfert ne fait désormais guère de doute. A un an de la fin de son contrat, il va trouver une porte de sortie très honorable puisqu’il se dirige vers le RB Leipzig. Selon L’Equipe, il a refusé une offre de prolongation assortie d’un prêt, ce qui lui aurait permis de revenir au PSG après une saison pour progresser ailleurs. Finalement, ce sera donc une vente sèche pour un montant compris entre 15 et 20 ME selon les bonus. Une belle vente pour Paris pour un joueur de seulement 18 ans, qui compte une expérience très limitée au plus haut niveau, et qui n’a plus qu’un an de contrat.