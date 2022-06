Christophe Galtier au PSG, Ander Herrera annonce la couleur

Dans : PSG.

Par Sébastien Veyrier

Pressenti pour un départ cet été, Ander Herrera a livré ses impressions sur le futur coach du Paris Saint-Germain. Pour lui, aucun doute, Christophe Galtier va rendre le PSG plus solide.

S'il y a bien une inquiétude de la part des supporters du PSG sur l'arrivée de Christophe Galtier, c'est bien l'animation tactique que compte mettre en place l'actuel coach de l'OGC Nice à Paris. Beaucoup craignent un jeu défensif, basé sur un bloc bas et profitant de l'explosivité de Kylian Mbappé en attaque. Et dans sa récente interview donnée à AS, Ander Herrera n'est pas pour les rassurer !

Galtier sera difficile à battre pour Herrera

Bien entendu, en plus des questions sur sa situation personnelle qui reste floue, Ander Herrera a été interrogé sur l'arrivée prochaine de Christophe Galtier. Selon lui, il faut s'attendre à un PSG très costaud défensivement la saison prochaine. « Chaque fois que je l'ai affronté, ils ont utilisé un 4-4-2 avec un bloc très serré, où il était très difficile de faire passer le ballon entre les lignes. Ils étaient comme des chasseurs pour voir si vous commettiez une erreur afin d'être capable de bondir vers l'avant. C'était une équipe difficile à battre. Côté football, c'est ce que je peux dire, mais Mauricio est toujours notre entraîneur pour le moment. » a analysé Herrera. S'il faut se sacrifier pour les stars dans le futur dispositif de Galtier, Herrera se dit prêt à le faire en joueur de devoir qu'il est : «En tant que milieu de terrain, je suis ravi de faire les efforts car ils vont vous faire gagner des matchs. Peu m'importe de parcourir 14 kilomètres par match s'ils doivent être reposés à l'avant. Ce que je dois faire, c'est travailler pour que ces trois joueurs reçoivent le ballon dans les meilleures positions et dans les meilleures conditions possibles.»

Pour le moment, il est prématuré de dire si Galtier adoptera des préceptes défensifs et quel dispositif tactique il souhaite mettre en place au PSG. Le recrutement donnera une bonne indication en fonction des profils visés. Le profil de Vitinha par exemple, qui correspond plus ou moins à celui de Verratti avec un volume de jeu qui semble plus important que l'Italien, est un indice sur l'orientation que souhaite donner Luis Campos à l'effectif parisien. Plus que l'aspect tactique, le plus important pour Christophe Galtier restera cependant la manière dont il parviendra à faire passer son message auprès de ses joueurs. En espérant pour le PSG que le nouveau coach ne parte pas d'emblée avec un déficit d'image...