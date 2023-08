Chiper une cible de Man City, le PSG connaît le prix

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours en quête de renforts dans le secteur offensif, le Paris Saint-Germain tente de concurrencer Manchester City sur la piste Dani Olmo. Un dossier complexe d’autant que le RB Leipzig souhaite conserver son attaquant. D’où le prix dissuasif fixé pour le transfert de l’Espagnol.

Jugée trop juste pendant les matchs de préparation cet été, puis face à Lorient (0-0) lors de la 1ère journée de Ligue 1, l’attaque du Paris Saint-Germain aura bientôt fière allure. A lui seul, le retour de Kylian Mbappé suffit pour changer son visage. Et le recrutement orchestré par Luis Campos devrait définitivement métamorphoser cette ligne offensive. Car après la signature d’Ousmane Dembélé, de nouveaux renforts de haut niveau sont encore attendus.

Leipzig veut garder Dani Olmo

Le club de la capitale s’intéresse tout particulièrement à l’ailier de l’Olympique Lyonnais Bradley Barcola, ainsi qu’à l’international tricolore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Les deux cibles sont emballées à l’idée de signer au Paris Saint-Germain qui devra néanmoins convaincre leurs clubs respectifs. La tâche semble compliquée, ce qui explique peut-être l’alternative récemment révélée. En effet, le champion de France a également un œil sur l'Espagnol Dani Olmo.

Les Parisiens ont dû apprécier son triplé en Supercoupe d’Allemagne face au Bayern Munich (3-0) la semaine dernière. Mais là encore, les négociations s’annoncent difficiles pour le conseiller football Luis Campos. Le Portugais devra composer avec la concurrence de Manchester City qui doit mettre de côté la piste Lucas Paqueta. Mais aussi avec les réticences du RB Leipzig qui, après les départs de Josko Gvardiol et Christopher Nkunku, aimerait éviter de perdre un autre joueur important.

Paqueta gravement accusé, Man City arrête tout https://t.co/GspLDiq8JW — Foot01.com (@Foot01_com) August 18, 2023

« Il y a trop de rumeurs, se plaignait récemment l’entraîneur allemand Marco Rose. A un moment donné, ça suffit. On a perdu beaucoup de joueurs au final et j'ai besoin d'une équipe pour jouer au football. En ce qui concerne Dani Olmo et Manchester City, je pourrais dire "jamais", mais je ne le dirai pas. » Le technicien le sait, certaines offres ne se refusent pas. Et selon The Sun, une proposition à partir de 80 millions d’euros débloquerait la situation pour Dani Olmo.