Cherki quitte l'OL, Dortmund élimine encore le PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Rayan Cherki semble désormais proche de quitter l’Olympique Lyonnais. Alors que le PSG tenait la corde, une grosse écurie européenne a désormais pris les devants dans ce dossier.

L’avenir de Rayan Cherki va sans doute s’écrire loin de l’Olympique Lyonnais. A un an de la fin de son contrat, le jeune joueur de l’OL sort d’une saison frustrante au cours de laquelle il n’a pas eu l’impact qu’il aurait aimé avoir sur le jeu de son équipe. Le pur produit de la formation rhodanienne a refusé de prolonger et une vente semble désormais dans les tuyaux. Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain, décidément très intéressé par les pépites lyonnaises un an après la signature de Bradley Barcola, a formulé une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services de Cherki. Une issue favorable était envisagée par la direction parisienne, mais le joueur de 20 ans s’éloigne de la Capitale. Selon les informations, une grande équipe européenne est passée en pôle position dans ce dossier, en l’occurrence le Borussia Dortmund.

Dortmund double le PSG pour Cherki

🚨EXCL: 🟡⚫️🇫🇷 #Bundesliga |



🆕️ Dortmund est désormais en pôle position dans le dossier Rayan Cherki



➡️ Le Bvb est désormais confiant pour boucler le dossier dans les prochains jours et ce malgré l'insistance du PSG



Plus d'infos à venir sur @footmercato https://t.co/ummkfJeIxm pic.twitter.com/ddom3VL5HJ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 30, 2024

D’après les informations de Foot Mercato, confirmées par L'Equipe, le finaliste de la dernière Ligue des Champions est désormais le club le mieux placé pour accueillir Cherki, auteur d’une réalisation et six passes décisives en 33 rencontres de Ligue 1 l’an dernier. Le PSG reste à l’affût dans ce dossier mais a une longueur de retard sur le BVB, qui confirme l’appétence des clubs allemands pour les jeunes talents français. Ces dernières années, de nombreux joueurs tricolores ont atterri en Bundesliga et ont vu leur statut changer. C’est notamment le cas de Randal Kolo Muani, Moussa Diaby ou encore Christopher Nkunku. Espérons pour Rayan Cherki que cette lignée se poursuive si le transfert aboutit. Près de deux mois après avoir été éliminé en demi-finales de la Ligue des Champions par Dortmund, le Paris Saint-Germain voit la formation allemande lui jouer encore un bien vilain tour.